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Cizre'de Engellilere Özel Tamir Atölyesi Kuruldu

Cizre'de Engellilere Özel Tamir Atölyesi Kuruldu
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde üç bedensel engelli arkadaş, kendi imkanlarıyla engellilere yönelik bir tamir atölyesi kurarak dayanışma örneği sergiledi. Atölye, engelli bireylerin araçlarını uygun fiyatlarla tamir ettirerek hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan üç bedensel engelli arkadaş, kendi imkanlarıyla büyük bir dayanışma örneği göstererek engellilere yönelik bir tamir atölyesi kurdu.

Cizre Memuzin Bulvarında tamamen kendi imkanlarıyla açılan bu atölyede, engelli bireylerin kullandığı araçlar uygun fiyatlarla tamir ediliyor. Atölye sayesinde, engelli bireyler çok daha hızlı ve kolay bir şekilde araçlarını tamir ettirebiliyor. Aynı zamanda atölye, engelli bireylerin kendi aralarında dayanışma içinde olabilecekleri bir buluşma noktası haline de geldiği belirtildi. Açılışta kısa bir konuşma yapan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "Bu iş yerimiz hem bir iş imkanı hem de sosyalleşme imkanında bulunmuş olacak. 3 ortağın kurduğu iş yerlerinde kendilerinin her zaman yanında olacağım. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Baki Aydın isimli usta atölyenin önemine vurgu yaparak, "Biz de engelli olduğumuz için bu zorlukları çok iyi biliyoruz. O yüzden insanlara yardım etmeyi görev bildik. Kendi imkanlarımızla böyle bir yer açtık. Amacımız, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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