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Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin'den Adıyaman Valiliğine Ziyaret

Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin'den Adıyaman Valiliğine Ziyaret
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Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve beraberindeki heyet, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük'ü makamında ziyaret ederek dostane ilişkiler ve iş birliği imkanlarını görüştü.

Adıyaman'a gelen Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve beraberindeki heyet, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük'ü makamında ziyaret etti.

Valilikte gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Xuebin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Vali Küçük ile bir araya gelen Xuebin, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Türkiye ile Çin arasındaki dostane ilişkiler, Adıyaman'ın mevcut durumu ve çeşitli alanlarda geliştirilebilecek iş birliği imkanlarının ele alındı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Küçük, Büyükelçi Xuebin ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Görüşme, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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