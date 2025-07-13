Çiftçi Zararına İsyan Ederek Römork Dolusu Karpuzu Yere Fırlattı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir çiftçi, mahsulünün para etmemesine tepki olarak römorkundaki karpuzları yere fırlatarak protesto etti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir çiftçi, mahsulünün para etmemesine tepki göstererek, bir römork dolusu karpuzu yere fırlattı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Geyve ilçesi Safibey Köylü Pazarı'nda ilginç bir görüntü yaşandı. Fiyat politikası sebebi ile zarar ettiğini söyleyen bir çiftçi, römorkunda yüklü olan karpuzları pazarın ortasında tek tek yere fırlatarak parçaladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan olay cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel