Mardinli Çiftçi TMO'ya Tepkili: "Madem Almayacaksınız, Neden Randevu Veriyorsunuz?"

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Mardin'de mısırını almadığını ileri süren çiftçi Mustafa Esen, ürünlerin nem oranı gerekçesiyle defalarca geri çevrildiğini ve her gidiş gelişin çiftçiye ciddi maliyet yüklediğini söyledi. Esen, "TMO'ya dört araba gönderdim, nem oranı 14,6 çıktı diye almadılar. Mezopotamya'ya altı araba gönderdim, sadece birini döktüler. Orada da 14,5–14,6 diye kabul etmediler. Bir aracın gidip gelmesi yaklaşık 6 bin liraya mal oluyor. İki araba gidip gelse 12 bin lira yapıyor. Adamı olanlar döküyor, olmayanlar reddediliyor. Yazık değil mi bu çiftçilere? Nereye kadar dayanacaklar" dedi.

Mardinli çiftçi Mustafa Esen, hasat ettiği mısırı TMO'ya teslim edemediğini, nem oranı gerekçesiyle defalarca geri çevrildiğini ve bunun kendilerine ağır maliyetler yüklediğini söyledi. Alım sürecinde adaletsizlik yaşandığını savunan Esen, açıklanan 11 bin 300 liralık TMO fiyatının da artan girdi maliyetleri karşısında yetersiz kaldığını dile getirdi. Yetkililere çağrıda bulunan Esen, çiftçinin daha fazla mağdur edilmemesini ve mısır alım fiyatlarının yükseltilmesini istedi. Çiftçi Mustafa Esen, şunları kaydetti:

"Arabalarımızı götürdük. 'Biz kuru mal almıyoruz, yaş mal alıyoruz' dediler. Ama bana bir yazı verdiler. Oraya gittik, bu sefer de malı dökmediler. Yine 'yaş mal alıyoruz' dediler. TMO'ya dört araba gönderdim, nem oranı 14,6 çıktı diye almadılar. Burada 14 çıkıyordu. Mezopotamya'ya altı araba gönderdim, sadece birini döktüler. Orada da 14,5–14,6 diye kabul etmediler. Her gidiş geliş çiftçiye ciddi maliyet yüklüyor. Bir aracın gidip gelmesi yaklaşık 6 bin liraya mal oluyor. İki araba gidip gelse 12 bin lira yapıyor. Adamı olanlar döküyor, olmayanlar reddediliyor. Yazık değil mi bu çiftçilere? Nereye kadar dayanacaklar?"

Mısır için açıklanan 11 bin 300 liralık TMO alım fiyatının da yetersiz olduğunu dile getiren Esen, piyasada ürünün 10 bin liraya kadar düştüğünü belirtti. Esen, şunları kaydetti:

"Bu şartlarda mısırın fiyatı en az 13–14 bin lira olmalı. Gübre 23 bin, mazot 60 bin lira. Çifrçiler ne yapacak? Benim arazim yok, kurutmac işletiyorum. Yazık bu çiftçilere bunu yapmasınlar. Çiftçilerden ekmek yiyoruz. Kimse de sesini çıkarmıyor. İthal yapmasınlar, yetmediği zaman yapsınlar. Vicdan, merhamet, Allah korkusu yok. Çiftçi ne yapabilir? 6 araba mal götürdüm beni reddettiler. 14.6 çıkmış, bunu almıyorlar. 8 kamyon mal götürdüm 1 kamyon mal dökebildim. Alım yapmasınlar, alım için fiyat açıklaması yapıyorlar. İnsanlar TMO'ya götürdüğü zaman malı geri gönderiyorlar. 8 kamyon 60 bin lira para yapıyor. Bu millete yazık değil mi? Ne yapacağımızı bilmiyoruz, Allah yardımcımız olsun."