Haberler

Mardinli Çiftçi TMO'ya Tepkili: "Madem Almayacaksınız, Neden Randevu Veriyorsunuz?"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardinli çiftçi Mustafa Esen, TMO'nun hasat ettiği mısırlara nem oranı gerekçesiyle alım yapmadığını ve bunun kendilerine ciddi maliyetler yüklediğini dile getirerek, yetkililere çağrıda bulundu. Esen, mevcut alım fiyatlarının da yetersiz olduğunu belirtti.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Mardin'de mısırını almadığını ileri süren çiftçi Mustafa Esen, ürünlerin nem oranı gerekçesiyle defalarca geri çevrildiğini ve her gidiş gelişin çiftçiye ciddi maliyet yüklediğini söyledi. Esen, "TMO'ya dört araba gönderdim, nem oranı 14,6 çıktı diye almadılar. Mezopotamya'ya altı araba gönderdim, sadece birini döktüler. Orada da 14,5–14,6 diye kabul etmediler. Bir aracın gidip gelmesi yaklaşık 6 bin liraya mal oluyor. İki araba gidip gelse 12 bin lira yapıyor. Adamı olanlar döküyor, olmayanlar reddediliyor. Yazık değil mi bu çiftçilere? Nereye kadar dayanacaklar" dedi.

Mardinli çiftçi Mustafa Esen, hasat ettiği mısırı TMO'ya teslim edemediğini, nem oranı gerekçesiyle defalarca geri çevrildiğini ve bunun kendilerine ağır maliyetler yüklediğini söyledi. Alım sürecinde adaletsizlik yaşandığını savunan Esen, açıklanan 11 bin 300 liralık TMO fiyatının da artan girdi maliyetleri karşısında yetersiz kaldığını dile getirdi. Yetkililere çağrıda bulunan Esen, çiftçinin daha fazla mağdur edilmemesini ve mısır alım fiyatlarının yükseltilmesini istedi. Çiftçi Mustafa Esen, şunları kaydetti:

"Arabalarımızı götürdük. 'Biz kuru mal almıyoruz, yaş mal alıyoruz' dediler. Ama bana bir yazı verdiler. Oraya gittik, bu sefer de malı dökmediler. Yine 'yaş mal alıyoruz' dediler. TMO'ya dört araba gönderdim, nem oranı 14,6 çıktı diye almadılar. Burada 14 çıkıyordu. Mezopotamya'ya altı araba gönderdim, sadece birini döktüler. Orada da 14,5–14,6 diye kabul etmediler. Her gidiş geliş çiftçiye ciddi maliyet yüklüyor. Bir aracın gidip gelmesi yaklaşık 6 bin liraya mal oluyor. İki araba gidip gelse 12 bin lira yapıyor. Adamı olanlar döküyor, olmayanlar reddediliyor. Yazık değil mi bu çiftçilere? Nereye kadar dayanacaklar?"

Mısır için açıklanan 11 bin 300 liralık TMO alım fiyatının da yetersiz olduğunu dile getiren Esen, piyasada ürünün 10 bin liraya kadar düştüğünü belirtti. Esen, şunları kaydetti:

"Bu şartlarda mısırın fiyatı en az 13–14 bin lira olmalı. Gübre 23 bin, mazot 60 bin lira. Çifrçiler ne yapacak? Benim arazim yok, kurutmac işletiyorum. Yazık bu çiftçilere bunu yapmasınlar. Çiftçilerden ekmek yiyoruz. Kimse de sesini çıkarmıyor. İthal yapmasınlar, yetmediği zaman yapsınlar. Vicdan, merhamet, Allah korkusu yok. Çiftçi ne yapabilir? 6 araba mal götürdüm beni reddettiler. 14.6 çıkmış, bunu almıyorlar. 8 kamyon mal götürdüm 1 kamyon mal dökebildim. Alım yapmasınlar, alım için fiyat açıklaması yapıyorlar. İnsanlar TMO'ya götürdüğü zaman malı geri gönderiyorlar. 8 kamyon 60 bin lira para yapıyor. Bu millete yazık değil mi? Ne yapacağımızı bilmiyoruz, Allah yardımcımız olsun."

Kaynak: ANKA / Yerel
2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar

2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı

İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı
Sadettin Saran, Jhon Duran'ı kenara çekip tek bir şey söylemiş

Saran, Jhon Duran'ı kenara çekip tek bir şey söylemiş
Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...

Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Amatör Lig'e transfer oldu
İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı

İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı
'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verdi
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu

5 yıldır evden çıkamıyor! Kilosu öyle bir arttı ki hayatı zindan oldu
Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli

Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Ünlü isimden açıklama geldi

'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Açıklama geldi
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
12 dakikalık VAR incelemesi ülkeyi karıştırdı: Maçlar başlamadan mı sonuçlanıyor?

Ülkeyi karıştıran VAR incelemesi
title