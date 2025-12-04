Arabanlı çiftçilere, 2026 Yılı ÇKS Başvuruları uyarısı

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık 2025'te sona ereceğini hatırlatarak, üreticileri zamanında başvuru yapmaları konusunda uyardı.

Başvuruların Araban Ziraat Odası aracılığıyla sürdüğünü belirten Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun yaptığı yazılı açıklamada, "Desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerimizin işlemlerini geciktirmeden tamamlamalarının önemine dikkat çekti. Henüz başvuru yapmamış üreticilerimizin, ihtimal mağduriyet yaşamamak için en kısa sürede Araban Ziraat Odası Başkanlığına müracaat etmeleri gerekiyor" dedi.

Yoğunluk uyarısı

Yıl sonuna doğru yaşanacak işlem yoğunluğuna değinen Altun, "İşlem yoğunluğu nedeniyle üreticilerimizin başvurularını son günlere bırakmamaları büyük önem taşımaktadır. Aksi halde hem yoğunluk hem de zaman kaybı yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

Başkan Altun, tarımsal desteklerden kesintisiz yararlanmak isteyen Arabanlı çiftçilerin 31 Aralık 2025'e kadar başvurularını mutlaka tamamlamaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı. - GAZİANTEP