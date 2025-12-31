CHP İzmir Milletvekili Kılıç'tan Yeni Yıl Mesajı: "2026'ya Girerken İnanıyorum: Bu Ülke Yeniden Nefes Alacak"

(İZMİR) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 2026 mesajını Tarihi Asansör'den vererek ekonomik zorluklara dikkat çekti; "Bu karanlık kalıcı değil, İzmir'den umut ve dayanışma çağrısı yapıyoruz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün takvim yaprakları değişiyor. 2025'i geride bırakıyoruz ama milyonlar için hayat hala zor. Tencere zor kaynadı, gençlerin umutları azaldı, emekliler emeğinin karşılığını alamadı. Anne babalar çocuklarının geleceği için kaygılandı. Ama bu karanlık kalıcı değil. 2026'ya girerken inanıyorum: Bu ülke yeniden nefes alacak. Gençler kalacak, kadınlar korkmadan yaşayacak, kimse yalnız olmayacak. Biz vazgeçmedik. Vazgeçmeyeceğiz. Bu sözleri İzmir'den söylüyorum; zorluklara rağmen başı dik duranların, dayanışmayı hiç terk etmeyenlerin, özgürlüğe ve cumhuriyete sahip çıkanların şehrinden. İzmir, umudun kolay sönmediği yerdir. Dostlar, Yeni Yıl sofralara bereket, evlere huzur, ülkemize adalet getirsin. 2026 hepimize umut olsun. Yeni yılımız kutlu olsun."