CHP Malatya İl Başkanı Yıldız: Malatya'da 2025 Yılı Söz Var, İş Yok Anlayışıyla Geçti

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Malatya'da deprem sonrası süreçten ulaşıma, altyapıdan tarıma kadar birçok başlıkta verilen sözlerin tutulmadığını, 2025 yılının Malatya açısından "söz var, iş yok" anlayışıyla geçtiğini ifade etti.

CHP Malatya İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında Yeşilyurt İlçe Başkanı Hakkı Ayas, Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy ve CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi İbrahim Erbaş da yer aldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldız, Malatya'nın 2025 yılında kronikleşen sorunlarının çözülemediğini ve kentin yönetilemediğini savundu.

"Malatya'nın ulaşımını çözemediniz"

"2025 yılını geride bırakıyoruz. Umarım yeni yıl Malatya'nın ayağa kalktığı bir yıl olur" diyen Yıldız, Malatya'nın içinde bulunduğu sorunları şu şekilde sıraladı:

"Kuzey Çevre Yolu'nu yapmadınız. Kuzey Çevre Yolu'nu bitirmediniz. Kuzey Çevre Yolu'nu yapmadınız. Kuzey Çevre Yolu'nu bitirmediniz. Ama bitmemiş yolun reklamını yaparken tweet atmakta, açıklamalar yapmakta birbirinizle yarıştınız. Malatya Havalimanı'nı bitiremediniz. İnşaatını bir türlü tamamlayamadınız. İki yıldır sürekli 'bitecek' dediğiniz Malatya Havalimanı bir türlü bitmedi. Hızlı treni Malatya'ya getiremediniz. 'Hızlı tren Malatya'ya gecikir, belki hiç gelmez' sözü akıllara geldi. Raylı sistemi hayata geçiremediniz. Malatya'da kırk yıldır raylı sistem konuşulduğu halde, Malatya yeniden planlanırken, binalar yıkılmışken; raylı sistemi, metroyu, şehir içi ulaşımı, kavşak düzenlemelerini planlamadan şehri yeniden kurguladınız. Şehirde telefon ve internet, merkez mahallelerde dahi çekmiyor. Bunu bir türlü çözemediniz. Malatya'nın internet altyapısı Malatya'ya yetmiyor.

Malatya'yı batı çıkışında Beylerderesi Viyadüğü'ne yıllardır mahküm bıraktınız. Yıllar önce yapılan Beylerderesi Viyadüğü'nün daha on yılı görmeden çökmeler yaşadığını, defalarca tadilat gördüğünü, 'yılların yatırımı' dediğiniz şeyin aslında bozuk bir yatırım olduğunu gördük. İkinci bir viyadük için Malatya gündemine söz verdiniz. Her ekran yüzüne çıktığınızda Beylerderesi'ne ikinci viyadük yapılacak dediniz. Ancak yakın programlarda bunun olmadığını, Karayolları'nın bu işi yapmayacağını gördük. Güney Kuşak Yolu'nu ve çevre yolu planlarını yapamadınız. Güney Kuşak Yolu'nu üniversiteye kadar uzatamadınız. Güney Çevre Yolu'nu ve projelerini rafa kaldırdınız. Adıyaman yoluna bağlayamadınız. Yaptığınız Güney Kuşak Yolu da ilk yağmurda sular altında kaldı. O yolun da altyapısını beceremediniz. Arapgir'e üvey evlat muamelesi yapmaya devam ettiniz. Arapgir'e duble yolu planlayamadınız. Sadece Arapgir değil; Malatya'yı Erzincan'a, Sivas'ın Divriği ilçesine, Ağın'a ve o bölgenin tamamına bağlayacak olan bu yolu da ihmal ettiniz.

"Şehir içi ulaşımı beceremediniz"

Şehir içi trafiği siz kaosa sürüklediniz. Geçici bile olsa çözüm üretemediniz. Altyapı planlamasını yapamadınız. Hem Bostanbaşı'nda hem doğuda hem batıda trafik akışını rahatlatamadınız. Yeni yerleşimlerde, depremde zarar görmemiş mahallelerde, otobüs şoförleriyle ilgili sistemi bir türlü kuramadınız. Her mahalleden MOTAŞ ile ilgili eleştiriler almaya devam ediyorsunuz. Şehir içi ulaşımı beceremediniz.

"İçilebilir suyu içilmez hale getirdiniz"

Türkiye'nin, belki de dünyanın en kaliteli içme suyu kaynaklarına sahip olan şehrimizi, içilebilir suyu içilmez hale getirdiniz. Bunu düzeltemediniz. Alternatif ve temiz su kaynakları bulamadınız, Malatya'ya kazandıramadınız.

"Vatandaş anahtar aldı ama evine gidemedi"

TOKİ konutlarını yaptınız ama altyapısını yapamadınız. 'Biz yaptık, oldu' dediğiniz TOKİ'lerin çoğunda elektrikler kesiliyor. Anahtar verilen birçok konut hala oturulabilir değil. TOKİ'leri yaparken altyapıyı planlamadınız. Önce konut, sonra altyapı planlayarak belki de tarihe geçtiniz. Eylül ayında kura çekip anahtar verdiğiniz İkizce'deki toplu konutlar kullanıma hazır değil. Vatandaş anahtar aldı ama evine gidemedi. Köy evleri, TOKİ'ler, yaptığınız pilot şehirler onlarca eksikle vatandaşa teslim ediliyor. Her gün bir evden çekilen video ya da fotoğraf Malatya gündemine düşüyor. Eylül ayında anahtarını verdiğiniz konutlara bırakın şimdi yerleşmeyi, mart ayına kadar yerleşmenin mümkün olmadığını söylüyorlar. Rezerv alanlarını rezil ettiniz. Zaviye Mahallesi'nde olduğu gibi rezil ettiniz. Aynı apartmanda komşu olan insanları aynı binaya koymayı beceremediniz.

Deprem sonrası asbest ve hava kirliliği hala devam ediyor. Yıkım ve moloz çalışmalarını denetlemediniz. Malatya'da sağlıksız bir hava yarattınız. Malatyalıların sağlığıyla oynadınız.

"Küçük sanayi sitesini kaosa sürüklediniz"

Küçük sanayi sitesinde oluşan kaosu siz yarattınız. Küçük sanayi sitesini kaosa sürüklediniz. Küçük sanayiyi Altay Kışlası'na taşıyacaktınız ama tüm sanayiye yetecek kadar dükkanı yapamadınız, planlayamadınız.

Konteynerleri, evler bitmeden kaldırmaya kalkıyorsunuz. TOKİ'ler bitmemiş, yerinde dönüşümler bitmemiş, rezerv alanları bitmemiş. Ama siz insanları yeni evlerine taşımadan konteynerleri kaldırmaya çalışıyorsunuz."

"İktidar partisine ve ortağına şunu hatırlatıyoruz"

Malatya'nın sorunlarını sıraladıktan sonra iktidar partisine ve ortağına seslenen Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya algıyla yönetilemez. Malatya tweetle yönetilemez. Malatya açılış tabelalarıyla, büyük brandalarla yönetilemez. Yapılamayanlar saklanamaz. Malatya gerçek hizmetle ayağa kalkar. Biz Malatyalılar adına soruyoruz, takip ediyoruz ve unutturmuyoruz. Yapılmayanların hepsinin takipçisi olmaya, bu şehrin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Umarız tüm bu olumsuzluklarla birlikte 2025 yılını geride bırakırız. 2026 yılı Malatya için bir dönüm yılı olur. Yapılmayan yatırımların yapıldığı bir yıl olur. Hem geçim derdi hem yaşam sıkıntısı yaşayan tüm Malatyalılar için söylüyoruz: Geçim yoksa seçim var. Yeni yılda, 2026 gelmeden, Malatya'yı bu olumsuzluklardan kurtarmak için seçim istiyoruz, seçim istiyoruz, seçim istiyoruz."