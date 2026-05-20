CHP'li Nazlıaka Elazığ'da: "Sarayda Oturanlar Sizin Yaşadığınız Gerçekliği Bilmez"

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka Elazığ'ın Koruk Köyü'nde yurttaşlarla bir araya geldi. Üreticinin yaşadığı zorlukları gündemine alan Nazlıaka, artan hayat pahalılığı üzerinden iktidarı eleştirdi. CHP iktidarı için seçmenden destek isteyen Nazlıaka, "Arkamızda halk olduğu sürece her engeli aşarız" açıklamasında bulundu.

CHP'nin saha çalışmaları kapsamında Elazığ'ın Koruk Köyü'ne gelen CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, hükmeti sert ifadelele eleştirdi. CHP iktidarının yaklaştığını ve sandık istediklerini vurgulayan Nazlıaka, çiftçinin yaşadığı zorlukları dile getirdi. Mazot, gübre, ilaç pahalılığı karşısında üreticinin zorlandığını belirten Nazlıaka, iktidarın üreticiyi görmediğini söyledi. İktidarı "halktan uzaklaşmakla" suçlayan Nazlıaka şöyle konuştu:

"Halktan o kadar uzaklaştılar ki 450 bin lira maaş alan bir milletvekili eşine fakirlik belgesi çıkartıyor. ya da bir milletvekilimiz 'Millet halk aç, kuru ekmek yiyor' dendiğinde 'O zaman aç değilmiş' diyebilecek kadar halktan uzaklar. Biz şunu çok iyi biliyoruz: Sarayda oturanlar halkın elini tutamaz, sarayda oturanlar bugün burada sizin bu köyde yaşadığınız gerçekliği bilemez, sizin hissettiklerinizi hissedemez. O nedenle biz buradayız, sizin yanınızdayız. Köylünün haklarının sonuna kadar savunucusuyuz. Sizler doğduğu yerde doymak isteyen insanlarsınız. Ama iktidar öyle bir düzen kurdu ki, inanılmaz bir göç var. Gençlerimiz köylerde kalmıyor. Karşımda her yaştan genç görüyorum o ayrı. Ama çocuklarınız şehirlere göçmek zorunda kaldı."

"ÇİFTÇİ YENİDEN MİLLETİN EFENDİSİ OLACAK"

İktidar, 'Biz bir aile planı yaptık. 10 yılda kırsal kentsel dengeyi sağlayacağız' diyor. Sen nasıl kalkınacaksın? Gençler burada karnını doyuramazsa neden kalsın? Bu göçü engellemek için öncelikle tarım politikalarını ona göre yapman gerekiyor, çiftçiyi koruman gerekiyor. İktidarımızda herkes doğduğu yerde doyacak. Çiftçi yeniden milletin efendisi olacak. Sizlerin desteğiyle partimizi iktidara taşıyacağız. Arkamızda halk olduğu sürece her engeli aşarız. Bugün birinci parti olmamızdan kaynaklı olarak partimizin üzerine gelmeye çalışıyorlar. Alnımız ak, başımız dik olarak halkımızın arasındayız. Cumhuriyetimizi demokrasi ve adaletle taçlandırarak Türkiye'yi yukarıya taşıyacağız. Herkesin eşit, özgür ve tok yaşadığı bir ülke olacağız, o günlere az kaldı. Yan yana durdumuz sürece bunları aşacağız."

Kaynak: ANKA