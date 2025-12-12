Chp Karabük İl Başkanı Yaşar: "Kötü Yönetimin Bedelini Karabüklü Ödüyor"

Haber: Ayşegül BAYLAM

(KARABÜK) - CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, Karabük'te sağlık alanında yaşanan randevu sıkıntıları, uzman hekim eksikliği ve yarım kalan hastane projeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşar, "Karabük 22 yıldır cezalandırılıyor. Bu sorunlar tesadüf değil. Bu sorunlar kader değil. Bu sorunlar iktidarın yıllardır izlediği ayrımcı politikanın bir sonucudur" dedi.

CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, partisinin il başkanlığı binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında Karabük'te sağlık alanında yaşanan sorunları gündeme getirdi. Karabük'te birçok branşta randevu bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini belirten Yaşar, şunları söyledi:

" Karabük'te bugün bir vatandaşımızın doktordan randevu alması artık bir şans, bir lütuf meselesine dönüştü. Göz, kardiyoloji, ortopedi... Bu branşlarda randevu almak ayları buluyor. MR ve ultrason için 1, 1,5 ay sonrasına gün veriliyor. Bu şehirde kanser hastaları kilometrelerce ötedeki hastanelerde şifa aramak zorunda kalıyor. Kanserle mücadele eden insanımız, hastamız hepsi tedavi olmak için Ankara yollarına düşüyor. Kar kış demeden kilometrelerce yol gidiyorlar. Ankara'ya varıyorlar, sıra bulamıyorlar, otel parası bulamıyorlar, yol masrafı altından kalkılacak gibi değil. Bu şehirde ihtiyaç var, talep var, hasta var ama çözüm yok."

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nün, "Hematoloji bölümü bir yıldır hizmet veriyor" açıklamasına tepki gösteren Yaşar, "Vatandaşı Ankara yolunda perişan edenler şimdi bir doktor geldi diye övünmeye kalkıyor. Bir yıl önce gelen tek doktoru başarı gibi sunmak hizmet değil, ihmalin itirafıdır" dedi.

"'Kaynak yok' diyenlerin kamu kaynağını nasıl israf ettiğinin somut örneğidir"

Zemin kayması sebebiyle kapatılan Eskipazar Devlet Hastanesinde milyonlarca liranın çöpe gittiğini, kamu zararı oluştuğunu ifade eden Yaşar, "Eskipazar Devlet Hastanesi milyonlarca lira harcanarak yapılan bu hastane zemin kayması nedeniyle kapatıldı. Karabük halkının vergileriyle yapılan bir yatırım bugün çürümeye terk edildi. Milyonlarca lira çöpe gitti. Milyonlarca lira kamu zararı oluştu. Ama ne oldu? Bir tane sorumluluk alan var mı? Bir tane özür dileyen var mı? Bir tane istifa eden var mı; yok" ifadelerine yer verdi.

Yaşar, 2020 yılında ihale edilen Ovacık Devlet Hastanesinin 5 yıl atıl şekilde bekledikten sonra 2025 yılında 8 katı bedelle yeniden ihaleye çıktığını belirterek kötü yönetimin faturasının vatandaşa kesildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün Karabük'ün en çarpıcı kamu yatırımı skandallarından biri de Ovacık Devlet Hastanesi'nin hikayesidir. Bu mesele sadece bir inşaat gecikmesi değil; bu ülkenin nasıl yönetildiğini gösteren ibretlik bir tablodur. Ovacık Devlet Hastanesi ilk kez 2020 yılında 9 milyon 974 bin TL bedelle ihale edildi. Temeli atıldı, törenler yapıldı, 'hayırlı olsun' mesajları verildi. Ama sonra? Dört yıl boyunca tek bir ilerleme kaydedilmedi. Hastane inşaatı olduğu gibi bırakıldı, atıl halde bekledi. Aynı hastane 2025'in Ocak ayında bu kez 84 milyon 828 bin TL'ye yeniden ihale edildi. Tekrar söylüyorum: 2020'de 10 milyon liraya yapılacak olan hastane, 2025'te 85 milyon liraya yeniden ihale edildi. Bu ne anlama geliyor? Bu, gecikmenin bedelinin Karabüklülerin cebinden, Ovacıklının vergisinden, milletin bütçesinden çıkması demektir. Bu, kötü yönetimin faturasının vatandaşa kesilmesidir. Bu, 'kaynak yok' diyenlerin kamu kaynağını nasıl israf ettiğinin somut örneğidir. Dört yıl boyunca atıl bırakılan bir hastanenin maliyetinin 8 kat artması, başlı başına bir kamu zararıdır."

"Karabük'te devlet hastanesi yok"

Karabük'ün ağır sanayi şehri olduğuna dikkat çeken Yaşar, buna rağmen bir devlet hastanesinin hala bulunmadığını belirterek, "Karabük demek üretim demektir. Karabük demek ağır sanayi, ağır iş kolları, riskli çalışma koşulları demektir. Ama Karabük'te tam kapasite çalışan, güçlü, modern bir devlet hastanesi hala yok! Bu şehirde artık sağlığı taşıyamayan bir altyapı var. Hekim eksikliği var, uzman eksikliği var, cihaz eksikliği var, yer sıkıntısı var. Soru şu; 22 yıldır bu ülkeyi ve şehri yönetenler, Karabük'e niye layık bir hastane yapmadılar? Madem sağlıkta devrim yaptık diyorsunuz, bu devrimin Karabük'e neden uğramadığını kim açıklayacak? Karabük 22 yıldır cezalandırılıyor. Bu sorunlar tesadüf değil. Bu sorunlar kader değil. Bu sorunlar iktidarın yıllardır izlediği ayrımcı politikanın bir sonucudur" dedi.