CHP Genel Başkan Yardımcısı Yoksulluk İle Mücadele İçin Sahada

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, " Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Amacımız Türkiye'nin gerçek gündemi olan yoksulluğu nasıl çözeriz birlikte değerlendiriyoruz. CHP sokağın sesini dinliyor, sokağı dinliyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatları doğrultusunda CHP'li milletvekilleri ve Parti Meclisi Üyeleri, yurttaşları ziyaret ederek sorunları dinliyor. Bu doğrultuda CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Adana Milletvekili Bilal Bilici ve Samsun Milletvekili Murat Çan Samsun'da ziyaretlerde bulundu.

CHP Samsun İl Başkanlığı'nda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, şunları söyledi:

"Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Amacımız Türkiye'nin gerçek gündemi olan yoksulluğu nasıl çözeriz birlikte değerlendiriyoruz. CHP sokağın sesini dinliyor, sokağı dinliyor. Bu konuda da önerilerimiz var. Hükümet tarafından gerek orta vadeli planda gerek merkez bankasının değerlendirmelerinde bir yıl içerisinde yüzde 33'ten başlayıp yüzde 44'e seyahat eden bir enflasyon tahmini varken, yaklaşık yarı yarıya tahminleri tutmamışken. Şu anda gündeme asgari ücretin beklenen enflasyon oranında artırılması gibi bir konuyu getirdiler. Biz buna karşıyız. Vatandaşın en çok maruz kaldığı enflasyon, gıda enflasyonu, barınma, enflasyonu, ulaşım enflasyonu bunları hesapladığımızda yüzde 76'lık bir enflasyon var. Bunlarda TÜİK verilerine göre yüzde 76. Onun için bize diyoruz ki asgari ücret 30 bunun altında yokuz. Asgari ücretin 30 bin TL olması ile birlikte küçük esnaf, Kobi işveren mağdur olabilir diye bir karşı söylem geliştiriyorlar. Bu arkadaşlarla bu sektör temsilcileriyle bir araya geliyoruz. O konudaki önerimizi de anlatıyoruz. O konudaki önerimiz de şu asgari ücret desteğinin 2 kat çeperine çıkarılması, geçmiş yıl karşılaştırmasının yapılmaması 1-10 kişi arasında çalışan esnaf için 6 bin TL, 10-50 kişi arasında çalışan esnaf için 3 bin TL. 50-100 kişi arasında çalışan esnaf, şirketler için iş yerleri için 2 bin TL, 100 üstü çalıştıranlar için 1500 TL, asgari ücret teşvik verilmesini istiyoruz. Bunun kaynağının bütçede olduğunu biliyoruz. Hesaplarımız var. Hesap yapamayan çağırsın hesapları gösterelim. Bunun kaynağı bütçede var. Bunu işverene yıkmadan esnafa yıkmadan KOBİ'ye yıkmadan başarabiliriz."

"Düşüncenin suç olmaması lazım"

"Ekonomik Sorunların Var Bir Çaresi" konferansında konuşan Demir, katılımcılarla ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Demir, Gazeteci İsmail Saymaz ve Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin, "Gazeteci Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz tanıdığımız, sevdiğimiz ülkenin gururu, milyonlarca kişinin takip ettiği gazeteciler hakkında, basın suçu işlediğine dair soruşturma başlatılıyor. ya şimdi ülkede öyle bir şey var ki, bütün azılı suçlular sokakta. Düşüncenin suç olmaması lazım. Hukuk sisteminin hızlı ve etkin işlemesi lazım.

"Adalet sistemi herkesin vicdanını kanatıyor"

CHP heyeti daha sonra Samsun'daki sendika temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada konuşan Demir, "Adalet Kalkınma Partisi, Sunni krizler yaratıp o krizi çözme üzerine 22 yıldır politikalar öngörüyor. Sayın Şimşek kaç kere geldiğini ben hatırlamıyorum. Orta vadeli planda 81 yapısal reform öngörüldü. Biz diyoruz ki, ikide bir faizle enflasyonla uğraşmayalım. Biz yapısal reformlar yapalım. Nedir yapısal reform? Bunu çok ciddiyetle önemseyerek söylüyorum. İlk önce hukuk sistemini düzelteceksiniz. Sonra demokraside hatırı sayılan ülkeler arasına gireceksiniz. Adalet sistemi herkesin vicdanını kanatıyor. Bu adalet sisteminin mutlaka mutlaka herkesin güvenini kazanacağı noktaya gelmesi lazım" dedi.