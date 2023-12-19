CHP Eskişehir İl Başkanı: Altın madeni çıkarma faaliyeti ormanları tahrip edecek

MELTEM KARAKAŞ

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Cengiz Holding'in Eskişehir'de altın-gümüş madeni çıkarma faaliyetine ilişkin "Sakarya Nehri'ne siyanürlü atıkların karışması demek, orada yetişen sebze ve meyvelerin ve bütün tarım ürünlerinin bu maddenin etkisi altında kalması ve sağlıklı olma vasfını kaybedip belki de bir daha üretilemeyecek duruma gelmesi sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle biz kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kendi özelimizde şehrimizdeki bir tek ağaca dahi tonlarca altını değişmeyeceğimizi ifade etmek isterim" dedi.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talaz Yalaz, Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır Maden'in Eskişehir'de altın-gümüş madeni çıkarma faaliyetine ilişkin açıklama yaptı. Yalaz, şunları söyledi:

"ORMANLARIMIZI TAHRİP EDECEK"

"Burada 672 hektar yani daha anlaşılabilir olması adına 941 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alandan bahsediyoruz. Ormanlık alan olması çok önemli. 672 hektar alanın 542 hektarlık kısmı orman. Bunun sonuçları kamuoyu nezdinde de son derece bilinen bir durum. Bu bir kere en başta ormanlarımızın tahrip edilmesi ve yok olması sonucunu doğuracaktır. Eskişehir üzerinde Sakarya Nehri'ne siyanürlü atıkların karışması kaçınılmaz. Bununla ilgili teknik detaylar da zaten mevcut. Kamuoyunda da sıkça dile getiriliyor.

"BİR TEK AĞACA DAHİ TONLARCA ALTINI DEĞİŞMEYECEĞİZ"

Sakarya Nehri'ne siyanürlü atıkların karışması demek, orada yetişen sebze ve meyvelerin ve bütün tarım ürünlerinin bu maddenin etkisi altında kalması ve sağlıklı olma vasfını kaybedip belki de bir daha üretilemeyecek duruma gelmesi sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle biz kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kendi özelimizde şehrimizdeki bir tek ağaca dahi tonlarca altını değişmeyeceğimizi ifade etmek isterim. Ayrıca bununla ilgili bir proje başvurusu yapılmış ama icraata da Cengiz Holding'in dolaylı olarak başladığını gözlemliyoruz. Kulağımıza gelen duyumlarla da oradaki vatandaşlara ve muhtarlara çeşitli hediyeler vermek suretiyle bu anlamda bir destek algısı yaratılmaya çalışılıyor. Bunun beyhude bir çaba olacağını öncelikle belirtmek isterim. Kendi özelimizde de fiili direniş dahil bütün gerekli mücadeleyi vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum.

"MADEN FAALİYETİNİN ENGELLENMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Bunun kamuoyu gündeminden düşmemesi gerekiyor. Kamuoyunun bunun sonuçları hususunda özellikle teknik donanıma sahip kişiler tarafından aydınlatılması gerekiyor. Bu bir parti meselesi değildir. Bu Eskişehir meselesidir. Bütün Eskişehir'i ve Eskişehir'in gelecek nesillerini ilgilendirmektedir. Bu anlamda çok fazla duyarlı olmalıyız. Duyarlı olmak ve tepki göstermekten ziyade bunun somut olarak çalışma başladığı zaman fiili direniş başta olmak üzere her türlü mücadelenin verilerek ne surete olursa olsun bunun engellenmesi gerektiğini düşünüyoruz."