CHP Eskişehir Gençlik Kolları'ndan 19 Mayıs Yürüyüşü

CHP Eskişehir Gençlik Kolları'ndan 19 Mayıs Yürüyüşü
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CHP Eskişehir Gençlik Kolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Hamamyolu Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Etkinliğe katılan gençler, Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu yaparak sloganlar attı.

(ESKİŞEHİR) - CHP Eskişehir Gençlik Kolları tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle CHP Eskişehir Gençlik Kolları tarafından düzenlenen yürüyüş Hamamyolu Caddesi'ndeki Yediler Parkı'nda başladı. Burada bir araya genel CHP'li gençler, Köprübaşı'na yürüdü.

Yürüyüşe CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz destek verdi. CHP'li gençlerin, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", "Atatürk'ten Deniz'e tam bağımsız Türkiye", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganlarını atarak gerçekleştirdikleri yürüyüşe çevreden vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

"Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını silemeyecekler"

Köprübaşı'nda açıklama yapan CHP Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Demir, "1919 yılında 19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkmasaydı belki de Cumhuriyet'le yaşayamayacaktık. Şimdi onun hatırasını ve Cumhuriyetini silmeye çalışanlar var. Onlara inat CHP Gençlik Kolları olarak her daim talancıların, rantçıların karşısındayız ve karşısında durmaya devam edeceğiz. Eskişehir özelinde 19 Mayıs bayramları coşkuyla geçer. Bu yıl da öyle olacak. İçimiz biraz buruk da olsa güzel görüntüler çıkacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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