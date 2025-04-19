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CHP'den Türk Şeker İşçi Alımlarına Torpil İddiası

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CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş, Türk Şeker'in yaptığı işçi alımlarında liyakatın göz ardı edildiğini ve AK Parti yandaşlarına öncelik verildiğini iddia etti. Türktaş, partililere WhatsApp üzerinden talimat gönderildiğini belirterek, alım sürecinin adaletsizliğine dikkat çekti.

Haber: Taner ÖZAY

(KONYA) - CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş, "Türk Şeker'in işçi alımlarında liyakatin göz ardı edildiğini ve Ak Parti'nin yandaşlarına öncelik tanındığını" iddia etti. Türktaş, "Şeker fabrikasından sorumlu yönetim kurulu üyesi ile iletişime geçin' deniliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Alım süreci başlamadan, sınav yapılmadan, değerlendirme yapılmadan partili yandaşlara iş garantisi veriliyor demek. Bu aleni torpil düzenini kabul etmiyoruz" dedi.

CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş, Türk Şeker tarafından 10 Nisan'da duyurulan işçi alımlarıyla ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Türkiye genelinde toplam bin 685 kişinin alınacağı ilan edilen işe alım sürecinde, Ereğli Şeker Fabrikası için 158 kişilik kadro belirlenmişti.

"Partililere talimat WhatsApp'tan gitti"

Nejat Türktaş, AK Parti teşkilatlarının kendi üyelerine WhatsApp grupları üzerinden mesajlar göndererek, Türk Şeker'deki üst düzey yöneticilerle doğrudan temasa geçmeleri yönünde çağrıda bulunduğunu iddia etti. Bu çağrıların, işe alım süreci başlamadan önce yapıldığını vurgulayan Türktaş, henüz sınavlar ve değerlendirmeler tamamlanmadan bazı kişilere "iş garantisi" verildiğini söyledi. Türktaş, şu ifadelere yer verdi:

"Türk Şeker İşçi alımlarında büyük skandal. 10 Nisan'da Türkiye genelinde bin 685, Ereğli için ise 158 kişi alınacağı duyuruldu. Başvurular İş-Kur üzerinden alınıyor. Buraya kadar her şey normal, her şey usule uygundur. Ancak gerçek çok başka. AK Parti bütün WhatsApp gruplarında üyelerine açık açık talimat gönderiyor. 'Şeker fabrikasından sorumlu yönetim kurulu üyesi ile iletişime geçin' deniliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Alım süreci başlamadan, sınav yapılmadan, değerlendirme yapılmadan partili yandaşlara iş garantisi veriliyor demek. Bu aleni torpil düzenini kabul etmiyoruz. AK Parti liyakatli ve adaleti ayaklar altına alıyor. Devlete, millete değil, sadece kendi yandaşlarına hizmet ediyor. Bu kul hakkıdır. Bu gençlerin umutlarıyla oynamaktır. Ereğli'de alınacak 150 kişilik kadroya başvuran binlerce gencin hakkı adil bir süreçle yürütülmediği için gasp ediliyor. Bu adaletsizliğe sessiz kalmıyoruz. Haksız yere istihdam edilen her kişi hak eden bir gencin hayallerini çalıyor. Bu düzeni kuranları da bu düzeni sessiz kalanları da şiddetle kınıyoruz."

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Kaynak: ANKA / Yerel
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