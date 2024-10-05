CHP'den Erken Seçim Talebi Artıyor

GÖKAY ŞİMŞEK

(BİLECİK) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, "Son yapılan anketlere göre, bir muhalefet partisinin erken seçim talep etmesi son derece doğal. Ancak biz bu talebi sadece kendimiz için değil, halkın beklentilerine dayanarak dile getiriyoruz. 31 Mart'tan sonraki ölçümlerde halkın erken seçim talebi yüzde 30 civarındaydı. Ancak ağustos sonu, eylül başındaki anketlerde bu oran yüzde 54'e yükseldi. İnanıyorum ki, ekim ve kasım aylarında yoksulluğun daha da arttığı dönemlerde bu oran daha da yükselecek" dedi.

CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Bilecik'te Marmara Bölge İl Başkanları ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda; bölgesel sorunlar, örgütsel işleyiş, yerelin ve ülkenin genel gündemine dair fakir alışverişinde bulunuldu.

"İlk defa tüzük taslağı üzerinde oy birliği sağladığı bir kurultay oldu"

Toplantı sonrası açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi, sizin de takip ettiğiniz gibi, yerel seçimlerden sonra, özellikle 31 Mart seçimlerinden hemen sonra, nisan ayında halkın gündemine dönen, halkın sorunlarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini öncelik haline getiren bir parti oldu. Partimiz, işçi, çiftçi, köylü, emekli ve işsiz gibi toplumun çeşitli kesimlerinin sorunlarını tematik mitingler aracılığıyla dile getirdi. Bu çabalarla birlikte, 31 Mart seçim sonuçlarında elde ettiği birinciliğini, Türkiye'de yapılan çeşitli anket ve ölçümlerde de sürdürmeye devam eden bir siyasi parti olarak konumunu korudu. Aynı doğrultuda ilerlemeye devam ediyor. Son bir, bir buçuk aylık süreçte ise biraz içe döndük; parti tüzüğümüzü güncelledik, örgütümüzün beklenti ve ihtiyaçlarını tüzük kurultayında ele aldık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tüzük kurultayı hakkında bazı çevrelerin, 'kavga edecekler, birbirlerine düşecekler, uzlaşamayacaklar' gibi beklentileri vardı. Ancak başta 81 il başkanımız olmak üzere, örgütümüz bu beklentileri boşa çıkardı. Partimizin tarihinde ilk defa, 81 il başkanının tüzük taslağı üzerinde oy birliği sağladığı bir kurultay gerçekleşti. Bu anlamda tüm il başkanlarımıza teşekkür ediyorum.

"Halkın sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz"

Evet, tüzük kurultayımız tamamlandı ve parti yeniden dışa dönük bir pozisyona geçti. Bu arada, Meclisimiz de 1 Ekim'de açıldı. Halkın gündeminde işsizlik, yoksulluk gibi konular var ve Cumhuriyet Halk Partisi de halkın beklentilerine hızla yanıt vermeye devam edecek. Sayın Genel Başkanımız bugün İstanbul'da, bu akşam adaya geçecek, yarın ise Hatay'da bir mitingimiz olacak. Sonrasında Osmaniye ve diğer bölgelerde halkın sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz. Erken seçim beklentisi konusunda da halkın talebini daha güçlü bir sesle dile getireceğiz. Son yapılan anketlere göre, bir muhalefet partisinin erken seçim talep etmesi son derece doğal. Ancak biz bu talebi sadece kendimiz için değil, halkın beklentilerine dayanarak dile getiriyoruz. 31 Mart'tan sonraki ölçümlerde halkın erken seçim talebi yüzde 30 civarındaydı. Ancak ağustos sonu, eylül başındaki anketlerde bu oran yüzde 54'e yükseldi. İnanıyorum ki, ekim ve kasım aylarında yoksulluğun daha da arttığı dönemlerde bu oran daha da yükselecek. Halkın sesi olarak, Sayın Genel Başkanımızın 'geçim yoksa seçim var' söyleminden hareketle erken seçim talebini dile getirmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, bu siyasetini Meclis'in açılmasıyla birlikte daha da güçlendirerek, toplumun her kesiminde halkın yanında duracak ve halkın taleplerini dile getirmeye devam edecektir."