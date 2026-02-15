Bursa'da Vatandaşlardan Kornalı 'Geçinemiyoruz' Eylemi: Bu Kadar Zengin Bir Ülkede Sefalet Niye?

Zehra Değirmenci

(BURSA) - CHP Bursa İl Başkanlığı, art arda gelen zamlar ve düşük ücretlere tepki göstermek için 17 ilçede eş zamanlı eylem düzenledi. Eylem kapsamında "Geçinemiyorsan korna çal" çağrısına vatandaşlardan yoğun destek geldi. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Bir taraftan yandaş şirketlerin bir gecede trilyonlarca vergi borcunu silen iktidar, fakir fukaraya, işçiye, emekçiye, çiftçiye gelince yok öyle mi? Öyleyse biz de meydanlardayız işte" dedi.

CHP Bursa İl Başkalığı, art arda gelen zamlar, asgari ücrete yapılan yetersiz artış ve emekli maaşlarının açlık sınırının altında kalması sonucu yurttaşların geçim sıkıntısına dikkat çekmek için 17 ilçede eş zamanlı 'geçinemiyoruz' eylemi yaptı.

İlçelerin işlek caddelerinde yol kenarlarında 'Geçinemiyorsan korna çal' pankartları tutan CHP'lilere vatandaşlar korna çalarak ve alkışlarla destek verdi.

Eylemin şehrin dört bir yanında güçlü destek gördüğünü belirten CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Halkımız gün geçtikçe daha çok yoksullaşıyor. Birileri yandaşlarını zengin etsin diye halkı yoksulluğa terk ettiler. Geçilmeyen yollara, kullanılmayan köprülere para var ama emekliye para yok. Sadece faize 2026 bütçesinden 2.7 trilyon para veren iktidar; emekliye, çiftçiye, işçiye, çalışana gelince para yok öyle mi? Bir taraftan yandaş şirketlerin bir gecede trilyonlarca vergi borcunu silen iktidar, fakir fukaraya, işçiye, emekçiye, çiftçiye gelince yok öyle mi? Öyleyse biz de meydanlardayız işte" dedi.

"Hiçbir CHP'liyi teslim alamayacaklar"

İktidar gidene kadar sokaklarda olmaya devam edeceklerini ifade eden Yeşiltaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sefaleti bitirene kadar, bu ülkeyi yönetebilme becerisini kaybetmiş bu iktidar gidene kadar biz de sokaklarda olacağız. Bu ülkeyi bu düzenden kurtarana kadar sesimizi daha da yükselteceğiz. Bursa'nın dört bir yanında erken seçim sandığını getirene kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Asla umutsuz olmayın. Tarihin her döneminde zorluklar yaşadık ama hiçbir zaman teslim olmadık. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliyi teslim alamayacaklar. Direneceğiz ve sonunda kazanacağız."

Eyleme destek veren CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, "Yıldırım'da 'Geçinemiyoruz' eylemine korna çalmayan yok. Babalar, anneler, öğretmenler, mühendisler 'geçinemiyoruz' diyor" dedi.

Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kim geçiniyor bu ülkede bu milletin sırtından? Kim zenginleşiyor, kim fakirleşiyor? 24 yıllık iktidarınızın sonunda bugün emekliyi sefalet sınırının altında bir maaşa mahkum ettiniz. Asgari ücretli işçiyi de ilk açıklandığı gün yoksulluk sınırının altında bir maaşa mahkum ettiniz. Peki kim belirliyor bu rakamları? Bu rakamları, bu ülkeyi yönetsin diye bu milletin bir şekilde aklıyla, kalbiyle ve milli-manevi değerleriyle oy verdiğiniz bu iktidar bu millete bunu dayatıyor. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Türkiye fakir bir ülke değil, burada doğmuş tüm medeniyetlerin mirasına sahip. Bu topraklar dünya imparatorluklarına ev sahipliği yaptı. Bu toprakların çocuklarında çalışkanlık, üretkenlik var. Bu topraklarda bereket, üretim var. Bu kadar kıymetli ve herkesin sahip olmak istediği, bu kadar güzel ve atadan zengin bu ülkede bu sefalet niye?"

"Bu ülkenin evlatları umudunuz kestiyse, iktidarın gitme zamanı gelmiştir"

AKP iktidarının kara düzeninin yarattığı bu kötü yönetim, bugün halkımıza sefalet ve açlık sınırının altında bir yaşam dayatıyor. Bu ülkenin kaynaklarının eşit ve adil paylaşılmadığından kaynaklanan sefalet var. Geldiğinizde emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Geldiğinizde bir evde bir insan çalışıyorsa o evde açlık olmazdı. Bir evde iki kişi çalışıyorsa o evde para birikirdi. Hiç kimse çocuğunu nasıl okutacak, bunun altından nasıl kalkacak diye düşünmezdi. Bugün ise anne-baba umutsuz. En kötüsü, evlatlar umutsuz. Eğer bu ülkenin çocukları bu ülkeden umudunu kestiyse bu iktidarın gitme zamanı çoktan gelmiş demektir. Bizim umudumuz çocuklarımız. Bütün mücadelemiz, bu ülkenin geleceği milletimiz adınadır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün muhalefeti örgütleme görevi vardır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin sigortasıdır, bu ülkenin geleceğinin en önemli güvencesidir."