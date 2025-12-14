Haberler

ÇEDES kapsamında öğrenciler Nasuh Paşa Külliyesi'nde buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü program kapsamında Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri, Nasuh Paşa Külliyesi'ni ziyaret ederek tarih ve kültürel değerler hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' (ÇEDES) Programı kapsamında Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri Nasuh Paşa Külliyesi'nde bir araya geldi.

Efeler İlçe Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, tarihi ve manevi yönüyle öne çıkan Nasuh Paşa Külliyesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrencilere rehberlik eden manevi danışmanlar tarafından külliyenin tarihi geçmişi, mimari yapısı, kültürel ve dini önemi hakkında bilgiler aktarıldı. Program kapsamında Şube Müdürü Muhammet Yılmaz tarafından gerçekleştirilen sohbette ise ahlak, sorumluluk, saygı ve toplumsal değerler üzerinde durularak gençlerin milli ve manevi değerlerle bağ kurmalarına katkı sağlandı.

Etkinlik sonunda öğrenciler memnuniyetlerini dile getirirken, bu tür programların hem tarih bilinci kazandırması hem de değerler eğitimi açısından faydalı olduğu ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
