Cengiz Şimşek'ten 19 Mayıs Mesajı

Cengiz Şimşek'ten 19 Mayıs Mesajı
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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, bu tarihin önemini vurguladı. Atatürk'ün liderliğinde bağımsızlık mücadelesinin başladığı günü anarken, gençliğe olan inancını dile getirdi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, yayımladığı mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

"19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini başlattığı gündür" diyen OSB Başkanı Cengiz Şimşek, mesajında, "Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gün olan 19 Mayıs 1919 milletimizin tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Bu tarih, sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda milletimizin yeniden dirilişinin ve kurtuluşunun simgesidir. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında 19 Mayıs'ın taşıdığı anlam çok büyüktür. Bu tarih, umutsuzluğun hakim olduğu bir dönemde, milletin inançla ayağa kalkmasının ve geleceğini kendi elleriyle yeniden yazmasının ilk adımıdır. Atatürk'ün liderliğinde başlayan bu büyük mücadele, milletimizin azim ve kararlılığıyla zaferle sonuçlanmış, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin yolu açılmıştır. Atatürk'ün 19 Mayıs'ı Türk gençliğine armağan etmesi, gençliğe verdiği derin güvenin ve önemin en açık göstergesidir. O, gençliği sadece bir yaş grubuyla sınırlı görmemiş, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin Cumhuriyetin teminatı olacağına inanmıştır. Gençlerimiz; çağdaş, üretken, sorgulayan ve topluma değer katan bireyler olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin daha da üzerine çıkaracağına olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor; milletimizin ve özellikle gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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