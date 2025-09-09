Çaycuma Granfondo Yarışında Ziya Bilgitoğlu İkinci Oldu
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 31 Ağustos 2025 tarihinde Çaycuma Granfondo Bisiklet Yarışı gerçekleştirildi. Orta Karadeniz'in doğal güzellikleri arasında düzenlenen organizasyonda 150'yi aşkın sporcu mücadele etti. Yarışta Eskişehirli bisiklet sporcusu Ziya Bilgitoğlu, Master 35 kategorisinde ikinci olarak kürsüde yer aldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel