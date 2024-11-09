Çaycuma'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Çaycuma İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 yılı Kasım ayı olağan genel kurul meclis toplantısı, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe ile 2025 yılı çalışma ve yatırım programı ele alındı.

Toplantıda, ilçe köylerinin gelişimini desteklemek amacıyla kaynakların nasıl kullanılacağı detaylı olarak görüşüldü. Bütçe tasarısı, köylere yönelik altyapı, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi alanlarda yapılacak hizmetlerin planlanmasını içerirken; 2025 yılı yatırım programı çerçevesinde bölgeye katkı sağlayacak projeler değerlendirildi.

Toplantı sonunda, gelecek yıllarda ilçeye bağlı köylerin ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanması için ilgili planlamaların hayata geçirileceği bildirildi. Kaymakam Kaya, yapılan çalışmaların ilçenin köylerinin refah düzeyini artırmayı hedeflediğini vurguladı. - ZONGULDAK