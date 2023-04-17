Çankaya Belediyesi, İlçe Sakinlerini Farklı Hobi ve Meslek Kursları ile Buluşturmaya Devam Ediyor

Çankaya Belediyesi'ne ait Çankaya Evleri'nde hobi ve meslek kursları tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar, ilgi alanlarına göre seçtikleri onlarca farklı kurs ile bir yandan sosyalleşirken, bir yandan da hobilerini geliştirme imkanı buluyor.

Çankaya Belediyesi'ne ait Çankaya Evleri'nde hobi ve meslek kursları tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar, ilgi alanlarına göre seçtikleri onlarca farklı kurs ile bir yandan sosyalleşirken, bir yandan da hobilerini geliştirme imkanı buluyor.

Çankaya Belediyesi'nin Çankaya Evleri'nde kurslar vatandaşların yoğun ilgisiyle sürüyor. Hem hobi hem de meslek edindirme kurslarından istedikleri alanı seçen vatandaşlar, sosyalleşme imkanı sunan kurslarda kendilerini geliştiriyorlar.

Çankaya Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen bu hizmetten yararlananlar, kendi ilgi alanlarına göre onlarca kurstan dilediklerini seçebiliyorlar. 26 Çankaya Evi'nde işaret dili eğitiminden kağıt, rölyef ve dijital fotoğrafçılığa, heykelden dans ve müzik kurslarına, sağlıklı beslenme eğitiminden resme kadar onlarca farklı branşta kurslar düzenleniyor. Kursiyerler, uzman öğretmenler ile seçtikleri alanda eğitim alıyorlar.

Meslek edindirmeye yönelik kursların da ücretsiz olarak verildiği Çankaya Evleri'nde, dönem dönem açılan emlak danışmanlığı, web tasarımı, auto-cad operatörlüğü, grafik tasarımı, bilgisayar destekli 3D grafik tasarımı, kasiyerlik, çocuk bakım elemanlığı, bilgisayarlı muhasebe gibi eğitimler ile kursiyerlere iş bulma kapısı da açılıyor.