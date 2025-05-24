Çanakkale'de Yüzde 100 Hibeli Gübre Deposu için Sözleşmeler İmzalandı

Çanakkale'de Yüzde 100 Hibeli Gübre Deposu için Sözleşmeler İmzalandı
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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) kapsamında, gübre deposu yapımı için üreticilerle sözleşme imzaladı. Proje, tarımda nitrat yükünü azaltmayı hedefliyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) çerçevesinde Çanakkale'de şartları uygun olan üreticilerle yüzde 100 hibeli gübre deposu yapımı için sözleşme imzalandı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen TUCSAP çerçevesinde tarım arazilerinde ve su kaynaklarında nitrat yükünün azaltılması amacıyla üreticilere gübre deposu yapılacak. Çanakkale'de gübre deposu yapımı için başvuran üreticiler değerlendirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ve şartları uygun olan üreticilerle toplantı yapıldı. Toplantıda, üreticilerle "Örnek Hayvansal Gübre Deposu Yapımı" sözleşmesi imzalandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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