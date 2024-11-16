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Çanakkale'de Poyraz Fırtınası Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale'de Poyraz Fırtınası Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi
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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası, Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılacak feribot seferlerini olumsuz etkiledi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., tüm tarifeli seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreyi bulan poyraz fırtınası Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferlerini olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş firmasından yapılan açıklamada, "Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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