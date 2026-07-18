Çanakkale'de mevsimlik işçilerin imkanları iyileştiriliyor

Çanakkale'de mevsimlik işçilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi için toplantı yapıldı.

Vali Yardımcısı Polat Kara başkanlığında, 2026 Yılı İl Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda önceki kurul kararları, mevsimlik tarım işçilerinin konaklama ve sosyal yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, Mevsimlik Tarım İşçileri Bilgi Sistemi (METİP) veri giriş süreçleri ile kurumlarımızın dönem faaliyetleri, 2024/5 Sayılı Genelge kapsamında yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. Kurul üyeleri tarafından özellikle; geçici konaklama alanlarının iyileştirilmesi, konteyner ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması, çevre sağlığı ve vektör mücadelesine yönelik tedbirler ile Kumkale ve Tevfikiye bölgelerinde yürütülecek çalışmalar hakkında görüş ve öneriler paylaşıldı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında ise "Mevsimlik tarım işçilerimizin güvenli, sağlıklı ve insan onuruna yakışır yaşam ve çalışma şartları sağlanması amacıyla kurumlarımız arasındaki iş birliği ve koordinasyon kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı