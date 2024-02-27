Çanakkale'de Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" projesi çerçevesinde "Çok yönlü bitki: Kuşkonmaz" projesi tanıtım toplantısında üreticilere, kuşkonmaz ve mantar yetiştiriciliği ile Tarımsal Üretimde Kooperatiflerin önemi konularında eğitim verildi.

Toplantıya, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Eceabat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yücel Tokgöz, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Nazlım, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü H.İbrahim Büyükgaga, Eceabat Ziraat Odası Başkanı Bülent Topuz, S.S. Eceabat Merkez Kadın Emeği Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Berrak Özdemir, teknik personel ve kadın çiftçiler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projeler aracılığıyla kadınları desteklediğini ve bu desteğin süreceğini vurguladı. Kadınların kooperatif aracılığıyla daha da güçleneceğini belirten Türkarslan, tüm kadınları birlikte hareket etmeye davet etti.

Toplantıda Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Şimşek kuşkonmaz yetiştiriciliği, Ziraat Mühendisi Burak Baybaş ise mantar yetiştiriciliği konusunda sunum yaptı. Ayrıntılı bilgi verdi. Proje çerçevesinde kuşkonmaz bahçesi tesis edilecek kadın üreticilerin talepleri alındı. Soruları cevaplandırıldı. Toplantıda ayrıca Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Nazlım kooperatifleşmenin önemi hakkında bilgi verdi. S.S. Eceabat Merkez Kadın Emeği Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Eceabat Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri de ürettikleri ürünleri sergiledi.

Toplantıya katılan kadın çiftçiler, kuşkonmaz yetiştiriciliği hakkında bilgi edinmekten ve diğer kadınlarla bir araya gelmekten memnuniyetlerini dile getirdi. - ÇANAKKALE