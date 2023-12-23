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Çanakkale'de Ezine Gıda İhtisas OSB'de Jandarma Karakolu İnşaatı Tamamlandı

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Çanakkale'de sütten peynire, etten balığa, sebzeden meyveye sayısız gıda ürününün işlenip paketlenerek pazarlanmasına imkan sağlayacak Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden Jandarma Karakolunun inşaatı tamamlandı.

Çanakkale'de sütten peynire, etten balığa, sebzeden meyveye sayısız gıda ürününün işlenip paketlenerek pazarlanmasına imkan sağlayacak Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden Jandarma Karakolunun inşaatı tamamlandı. Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a destekleri için teşekkür etti.

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan şehrin ekonomisinde geçmişten beri önemli yer tutan süt ve süt ürünlerinin yanı sıra tarım ürünlerinin de işleneceği Ezine Gıda İhtisas OSB, yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

Ezine Gıda İhtisas OSB'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yatırımcılara birçok muafiyet ve teşvik imkanı sunan Gıda İhtisas OSB içerisinde 91 parsel yer alıyor. 125 milyon TL'lik yatırımla planlanan ve bin 360 dönüm arazi üzerinde kurulması planlanan Gıda İhtisas OSB'de yaklaşık 8 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Ezine Gıda İhtisas OSB'de devam eden çalışmalar çerçevesinde yapımı devam eden Jandarma Karakolu inşaatı İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın destekleriyle tamamlandı. Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a destekleri için teşekkür etti.

Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'la telefonla yaptığı görüntülü bağlantı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bülent Turan Çanakkale Jandarma OSB Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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