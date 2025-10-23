Çanakkale'de Balıkçıların Ağına 3 Tonluk Çapa Takıldı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, balıkçıların ağlarına yaklaşık 3 ton ağırlığında bir çapa takıldı. Körfez adlı balıkçı teknesinin ağlarından çıkarılan çapa, balıkçılar tarafından iskeleye taşındı.
Ezine ilçesi Geyikli beldesi Odunluk İskelesi'nde Körfez adlı balıkçı teknesinin ağına yaklaşık 3 tonluk çapa takıldı. Ağlara takılan çapa balıkçılar tarafından iskeleye çıkarıldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel