Çanakkale'de 2025 Asfaltlama Sezonu Başladı

Çanakkale'de asfalt sezonu açıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 2025 yılı asfaltlama sezonu başladı.

İl Özel İdaresi ekipleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da köy yollarının iyileştirilmesi, bakım ve onarımı kapsamında çalışmalarına hız verdi. Sezonun ilk sıcak asfalt çalışması Ezine ilçesine bağlı Yahyaçavuş köyünde gerçekleştirildi.

Kendi iş makineleri ve personeliyle sahada aktif görev yapan İl Özel İdaresi, 3 kilometrelik sıcak asfalt dökümüyle asfalt sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı. Mevsim şartlarının uygun hale gelmesiyle birlikte planlanan yol projeleri adım adım hayata geçirilecek.

2025 yılı boyunca kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşım konforunu artırmak amacıyla asfaltlama, bakım ve onarım faaliyetlerinin aralıksız sürdürülecek. İl Özel İdaresi ekipleri, ihtiyaç önceliğine göre planlanan program kapsamında il genelinde onlarca köy yoluna dokunmayı hedefliyor.

Vatandaşların güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti alması için başlatılan asfaltlama çalışmalarının, yaz aylarında daha da yoğunlaşması bekleniyor. Sezonun ilk çalışmasının Yahyaçavuş köyünden başladı.

Çanakkale İl Özel İdaresi'nin önümüzdeki günlerde farklı ilçelerdeki köy yollarında da sıcak asfalt dökümlerine başlanması bekleniyor.