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Çanakkale Boğazı Yoğun Sis Nedeniyle Transit Gemiler İçin Kapatıldı

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Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte boğaz trafiği aksamaya başladı.

Çanakkale Boğazı etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 09.05 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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