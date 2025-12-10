Haberler

Çanakkale Boğazı'ndan yüzer üretim, depolama ve boşaltma gemisi geçti

İngiltere'den Yalova'ya giden yüzer üretim, depolama ve boşaltma gemisi 'GRYPHON A', Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. 258 metre uzunluğundaki gemi, boğazın en zorlu noktası Nara Burnu'nu dönerken dikkat çekti.

Çanakkale Boğazı'ndan, yüzer üretim, depolama ve boşaltma gemisi 'GRYPHON A' geçti.

İngiltere'den Yalova'ya gitmek üzere yola çıkan ve dev bir FPSO, yani yüzer üretim, depolama ve boşaltma gemisi olarak hizmet veren 'GRYPHON A' isimli gemi, Çanakkale Boğazı güneyinden saat 08.45'te geçiş yaptı. Devasa boyutları ve üretim kapasitesiyle dikkat çeken gemi, boğazdan geçişi sırasında vatandaşların ilgisini çekti.

Birleşik Krallık bayraklı 258 metre uzunluğa ve 41 metre genişliğe sahip olan yüzer üretim, depolama ve boşaltma gemisi 'GRYPHON A'nın Çanakkale Boğazı'ndan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'NENE HATUN', 'KURTARMA 16' romorkörleri refakatinde ve Malta bayraklı 'BOKA SWEEPER' isimli gemi ile çekilerek geçiş yaptı. Boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu dönen gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Çanakkale Boğazı geminin geçişişi sırasında kuzey-güney tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
