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Çanakkale Boğazı'nda Sis Nedeniyle Kapanan Gemi Trafiği Tekrar Açıldı

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Çanakkale Boğazı, sabah saatlerinde sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılmıştı. Sisin etkisini yitirmesiyle birlikte boğaz, transit gemi geçişlerine tekrar açıldı.

Sis sebebiyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapanan Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine tekrar açıldı.

Çanakkale'de sabah saatlerinde sisin etkili olmasıyla birlikte saat 09.00 sıralarında boğaz çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılmıştı. Sisin etkisini yitirmesiyle birlikte boğaz, saat 10.05 itibarıyla transit gemi geçişlerine tekrar açıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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