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Camiler ve Din Görevlileri Haftası Turnuvasında Şampiyon Çine Müftülüğü

Camiler ve Din Görevlileri Haftası Turnuvasında Şampiyon Çine Müftülüğü
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Aydın İl Müftülüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasında 12 takım mücadele etti. Finalde karşı karşıya gelen Yenipazar ve Çine takımları arasında geçen maçta, Çine Müftülüğü şampiyonluğu kazandı.

Aydın İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nün 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla düzenlediği futbol turnuvasında Çine Müftülüğü şampiyon oldu.

Din Görevlileri Haftası münasebetiyle ilçe müftülükleri arasında Adnan Menderes Stadyumu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 12 takım katıldı. Grup aşamalarının ardından rakiplerini geçen Yenipazar ile Çine takımları final maçında eşleşti. Dostluk havasında geçen turnuvanın şampiyonu Çine Müftülüğü oldu. Gençlik Koordinatörlüğü'nün düzenlediği turnuvada mücadele eden takımları tebrik eden Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, "1 ay önce Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle başlattığımız turnuvayı tamamladık. Dostluk içerisinde, din görevlilerinin onuruna, vakarına yakışır şekilde bu turnuvayı tamamlamak bizi mutlu etti" İfadelerini kullandı.

Turnuvada emeği geçenlere, futbolculara, hakemlere ve destek verenlere teşekkür ediyorum diyen Müftü Güneş, Çine Müftülüğü futbol takımına şampiyonluk kupasını verdi.

Dostluk Turnuvası'nda, Yenipazar Müftülüğü ikinci olurken Efeler Müftülüğü ise üçüncü oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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