Buzdan Kurtarma: Baba ve Çocukları Sokak Köpeğini Kurtardı

Buz tutan Çoruh Nehri'nde baba ve çocuklarının yürekleri ısıtan köpek kurtarma operasyonu

BAYBURT - Sibirya soğuklarının yaşandığı Bayburt'ta buz tutan Çoruh Nehri'ne giren sokak köpeğini duyarlı bir vatandaş donmaktan ve boğulmaktan kendi imkanlarıyla kurtardı. Vatandaşın kurtarma operasyonuna çocukları da ortak oldu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kurtarma operasyonu, yüzlerde tebessüm oluşturdu, yürekleri ısıttı.

Soğuk havaların etkili olduğu Bayburt'ta, Çoruh Nehri'nin yüzeyi kısmi buz tuttu. Buz tutan nehre giren köpeğin bulunduğu yerden çıkamadığını ve soğultan titrediğini gören Celil Mercimek isimli duyarlı vatandaş, uzunca bir merdiven alarak köpeği kurtarmak istedi. Korktuğu için hareket edemeyen köpek merdivene çıkmayınca, Mercimek köpeği kucağına alarak suyun diğer tarafına geçirdi. O anları cep telefonuyla kaydeden Celil Mercimek'in oğlu Atilla Mercimek, "Baba dikkatli ol, köpeğin ayaklarını suya değdirme, üşüyecek" diyerek yukarıdan komut verdi. Yüzlerde tebessüm oluşturan kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandı.

"Babam yine bir kahramanlık yapacak"

Babası Celil Mercimek'i yalnız bırakmayıp yanında gelen çocukları Hatice ve Atilla Mercimek, babalarına destek vererek, köpeği buz gibi nehirden kurtarmayı başardılar. "Babam yine kahramanlık yapacak. Şuradaki köpeği kurtarmaya çalışacağız" diyerek kayda giren minik Atilla Mercimek'in yönlendirmeleri yüzleri güldürdü. Bir yandan babasını, bir yandan da mahsur kalan köpeği düşünen Atilla Mercimek, babasına "dikkatli ol" uyarılarında bulunup, "Baba köpeğin bacaklarını suya değdirme, üşür" diyerek merhametini konuşturdu. Diğer kardeş Hatice Mercimek de köpeği sakinleştirmek adına, "Korkma, seni kurtarıyoruz, sakın korkma. Güçlü bir köpek ol" ifadelerini kullandı. Köpeği topraklı alana çıkaran babanın operasyonuna, Atilla Mercimek, "Kurtarma operasyonu başarılı" diyerek operasyonu onayladı.

"Yaşasın kurtardık"

Dadi ismini verdikleri köpeğin yukarıya çıkmasıyla sevinen kardeşler, daha sonra köpeğe yiyecek verdiler. Yaklaşık 5 dakikada kurtarılan köpek ise verilen yemekten yedikten sonra gözden kayboldu. Baba ve çocuklarının başarılı köpek kurtarma operasyonu yüzlerde tebessüme neden olurken, miniklerin sevgi ve merhamet dolu halleri yürekleri ısıttı.