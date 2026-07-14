Diyarbakır sıcağında 46 yıldır müşterilerini serinletiyor

Diyarbakır'da yaşayan 55 yaşındaki "Buzcu Baba" lakaplı Ahmet Akdemir, 46 yıldır atölyesinde ürettiği buzları şehir merkezi ve tarlada çalışan müşterilerine at sırtında ulaştırıyor.

Merkez Yenişehir ilçesi Benusen Mahallesi'nde çocuk yaşlarda soğuk su satmaya başlayan Ahmet Akdemir (55), bir süre evinde, daha sonra 2000 yılında kurduğu imalathanede buz üretim ve dağıtım işini yapmayı sürdürdü. Çevresinde "Buzcu Baba" olarak bilinen Akdemir, aldığı siparişleri şehir merkezinde motosiklet ve kamyonetle, tarlalara ise atıyla ulaştırıyor. Akdemir, oğlu Muhammet ile Dicle Nehri kenarındaki tarlalarda çalışan işçilere buz ulaştırarak 40 dereceyi aşan sıcak havada serinlemelerini sağlıyor.

Akdemir, İHA muhabirine, mesleğe küçük yaşlarda soğuk su satarak başladığını söyledi. Buzdolabı pek olmadığını, alüminyum kaplara su koyup buz olduktan sonra esnafa sattığını belirten Akdemir, işi biraz daha büyüterek bugünlere geldiğini ifade etti.

Özellikle benzin fiyatlarından dolayı atla dağıtım yaptığını kaydeden Akdemir, "Çünkü buzu pahalıya satamazsın, bizde en uygun şekilde satmaya çalışıyoruz. Birde kırsal alanlara araç giremiyor. Mısır ve buğday tarlasına atla gitmek daha rahat ve hızlı oluyor. Benden sonra oğlum Muhammet var. Oda bu işin sevdalısı. Benim gibi hem buzları seviyor hem de atları seviyor. Bende bu görevi yavaş yavaş artık ona devredeceğim. Diyarbakır'ın belli başlı yerlerinde limon satan, su satan ve özellikle Diyarbakır ekmeği dediğimiz çıtır ekmek yapan fırınları var. Onlar sürekli sipariş ediyorlar. Tarlada çalışan işçiler veya tarla sahipleri istiyor. Bizde Dicle Nehrini atla aşıp gelip teslim ediyoruz. Buzları iki şekilde satışa sunuyor. Bir, küp şeklinde olan var, bardaklara sığacak şekilde. Birde 10 kilograma yakın tek parça halinde olan şekli var. Onu da tarlada çalışanlar veya su satanlar direkt termosun içine koyuyor. Fiyatlarımız sabit, 75 liradır" dedi.

14 yaşındaki Muhammet Akdemir ise, babasıyla birlikte bu işi severek yaptığını dile getirdi. Akdemir, "Ben buzu seviyorum, atları seviyorum. Allah korusun babama bir şey olursa babamın çocukluk mesleğini ben devralacağım. Buzcu baba ismini devam ettireceğim" diye konuştu.

Çiftçi Mehmet Şenyiğit, tarım işiyle uğraştığını, işçilerin sıcak havada çalıştığını aktararak, "Bazen çok susuyoruz. Bizim tek sorunumuz zaten soğuk su. Buzcu babaya telefon açıyoruz sağ olsun hemen Dicle Nehri'nden atlarla karşıya geçip bize buz yetiştiriyor. Atlarla gelmesi bizim içinde çok iyi oluyor. 10 dakikada burada oluyor. Hem daha kısa hem de daha ekonomik oluyor. Bizde soğuk sudan mahrum kalmamış oluyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı