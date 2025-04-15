Bursaspor'un Şampiyonluğu Bursa'yı Yeşil-Beyaza Bürüdü

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) Bursaspor'un şampiyonluğu sonrası tüm Bursa'yı Yeşil-Beyaza bürüdü.

TFF 3. Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Bursaspor'un Yeşil-Beyaz renkleri tüm Bursa'da.

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) Genel Müdürü Fahrettin Beşli 'Dünden bu yana bütün Bursa Yeşil-Beyaz' diyerek şu mesajı paylaştı;

" Bursaspor'un lig şampiyonluğunun kesinleştiği, dünden bu yana bütün Bursa yeşil beyaz. Bu kentin önemli bir parçası BURULAŞ olarak bizler de takımımız Bursaspor'a olan gönül bağımızın ifadesi olarak yetki ve görev alanlarımızı yeşil beyaz bayraklarla donattık. Haftalık İdari Kurul Toplantımızı, Bursaspor formalarımızla yapıp; Terminal, OMC, Mimarsinan gibi tüm tesislerimize, BursaRay istasyonlarımıza, otobüslerimize, gemilerimize takımımızın bayraklarını astık. Dijital ekranlarımızda Bursaspor'un şampiyonluğunu duyurduk." - BURSA