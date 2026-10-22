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Bursaspor Başkanı Çelik, Mudanya Üniversitesi'nde 2.2 milyar TL borcu anlattı

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Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve futbolcular Kerem Matışlı ile Emirhan Başyiğit, Mudanya Üniversitesi'nde düzenlenen 'Tecrübe Konuşuyor' programında öğrencilerle bir araya geldi. Çelik, etkinlikte transfer ve 2.2 milyar TL borca ilişkin açıklamalarda bulundu.

MUDANYA Üniversitesi'nde düzenlenen 'Tecrübe Konuşuyor' programında Bursa spor Başkanı Enes Çelik, futbolcular Kerem Matışlı ile Emirhan Başyiğit öğrencilerle bir araya geldi.

Bursa spor Başkanı Enes Çelik ve futbolcular Kerem Matışlı ile Emirhan Başyiğit Mudanya Üniversitesi'nde düzenlenen 'Tecrübe Konuşuyor' programında bir araya geldi. Moderatörlüğünü Mudanya Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Mollasalih'in yaptığı etkinlikte, başkan ve futbolcular spor gündemine dair açıklamalarda bulunup, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Transfer piyasasında şartların çok dinamik olduğunu vurgulayan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "Bugün en iyi oyuncunuza çok değişik teklifler gelebilir. Transfere de her an ihtiyaç olabilir. Bu dinamik bir süreç ve elinizde her an bir liste olması lazım. Oyuncular iyi de olsa kötü de olsa gidebilirler. Sürece hazırlıklı olmak lazım. Bursaspor da buna her zaman hazır. Transfer dönemine daha çok var ve futbolcu kardeşlerimizin devre arasına açık ara lider gireceğine inanıyorum" dedi.

'DİĞER TAKIMLARA GÖRE DAHA AZ TAKVİYE YAPACAĞIZ'

Takımın her mevkisinde birden fazla kaliteli oyuncusu olduğunu söyeleyen Enes Çelik, "Zaten hocamızın işi de zor. Bu kadroya iki oyuncu daha eklediğinizde, mevcut oyuncuları göndermediğinizde 4-5 oyuncu kadroya bile giremeyecek. Bu da takım içindeki huzursuzluk vesilesi. Geçen sene eksiklerimiz, uzun süreli sakatlıklarımız vardı. O zaman yaptığımız transferler etkili olmuştu. Birçoğuyla devam ediyoruz. Lig yükseldikçe, seviye arttıkça bunlar çok normal" diye konuştu. Biz 3'ten 2'ye, 2'den 1'e geldiğimiz için 10-12 oyuncu da çok normal. Birçok kulüp başkanı bana 'az oyuncu gönderdin, daha fazla göndermek gerekiyordu' dedi. Bu sirkülasyon artık bir yerde son bulacak. Bizim Süper Lig'de de oynayacak, yabancılarımızın birçoğunun kariyerleri zaten ortada. Süper Lig'de devam edeceğimiz yerli ve genç oyuncularımız da var. 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkacak diğer takımlara göre biz daha az takviye yapacağız. Çünkü orada oynayacak o kapasitede oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.

'SÜPER LİG'E KADAR DİKKATİ DAĞITMAK YOK'

Süper Lig'e yükseldiklerinde yeni bir branş daha açacaklarını ifade eden Çelik, "Bursaspor'un ana lokomotifi futbol, 3'üncü Lig'deyken diğer dallarla uğraşmak çok saçmaydı. Süper Lig'e gelene, bu kulübün mali yapısını sağlıklı hale getirene kadar ikinci bir branşla uğraşmayacağız dedik. Bunun çok örneği var. Hem futboldasın hem basketboldasın, ikisini de yönetemiyorsun. Dağılıyorsun yani. Süper Lig'e gelince kongre üyelerimiz ve taraftarlarımızla geniş katılımlı bir çalışma yapacağız. Kadın futboluysa kadın futbolu, basketbolsa basketbol. Burada bizi taraftarlar yönlendirecek. Süper Lig'e kadar dikkati dağıtmak yok" dedi.

'HEP BERABER BAŞARDIK'

Bursaspor'un alt liglerde mücadele ettiği döneme ilişkin konuşan Enes Çelik, "En çok canımızı acıtan şey okullarda Bursaspor formalı çocuk kalmamıştı. Heyecan yoktu. Şimdi İstanbul takımlarından fazla Bursaspor formalı çocuklarımız var. Beni en çok mutlu eden durumlardan biri de bu oldu" dedi.

Öğrencilerden gelen 'Bursaspor'a geldiğinizdeki ilk hedefiniz neydi?' sorusuna ise Başkan Enes Çelik, "1,5 milyar TL borç diye açıklanmıştı ancak 2.2 milyar TL bir borçla karşılaştık. Daha koltuğa oturmadan borçlular beni aramaya başlamıştı. Şimdi bambaşka bir durum söz konusu. Bunu da hep beraber başardık" diyerek cevapladı.

Etkinlikte konuşan Bursasporlu futbolcu Kerem Matışlı, Başkan Enes Çelik'in desteğini her zaman arkasında hissettiğini söyleyerek, Bursaspor'da bir aile ortamı olduğunu söylediler.

Program, hatıra fotoğrafının ardından son buldu.

Haber-Kamera: Kutay SALİ - BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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