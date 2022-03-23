Bursalılara ücretsiz 35 bin fidan dağıtılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursalılara ücretsiz 35 bin fidan dağıtılacak

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Burak Öztürk - Yerel
 - Güncelleme:

Bursalılara ücretsiz 35 bin fidan dağıtılacakBURSA Bursa'da Orman Haftası münasebetiyle vatandaşlara toprakla buluşturmak için ücretsiz 35 bin fidan dağıtılacak.

BURSA (İHA) - Bursalılara ücretsiz 35 bin fidan dağıtılacak

BURSA Bursa'da Orman Haftası münasebetiyle vatandaşlara toprakla buluşturmak için ücretsiz 35 bin fidan dağıtılacak.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Haftası dolayısıyla Bursa'nın çeşitli bölgelerinde vatandaşlara ücretsiz olarak fidan dağıtmaya başladı. Yetkililer, 1 hafta boyunca kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz 35 bin fidan dağıtacaklarını söyledi. Fidan alan vatandaşlara fidan dikim tekniklerini gösteren broşürler de verildi. Ayrıca vatandaşlara Orman Genel Müdürlüğü amblemli tişört hediye edildi.

Fidanları alan minikler ise, çocuk parklarına dikecekleri fidanları büyütmek istediklerini söyledi. Çocuklar, ağaçların ve çevrenin korunmasına herkesin dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bursalılara ücretsiz 35 bin fidan dağıtılacak

Bursalılara ücretsiz 35 bin fidan dağıtılacak

Bursalılara ücretsiz 35 bin fidan dağıtılacak

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk - Yerel

Orman Bölge Müdürlüğü, orman haftası, Bursa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title