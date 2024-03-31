Bursa'da yaşlı seçmenlerin oyları hızlı bir şekilde kullanıldı

Bursa'da Osmangazi, Mollagürani, Aladdin Bey, Pınarbaşı, Alacahırka, Kavaklı Mahallesi sakinleri, sandıkların açılması ile ilk dakikalarda oylarını kullandılar. Tecrübeli olan 50 yaş üstü seçmenlerin sandıkların açılmasından hemen sonra gelip, fazla beklemeden oylarını vermeleri dikkat çekti. Okullarda yaşlılar için, engelli asansörleri seferber edildi. 70-90 yaş grubu seçmenler asansörler ile oy verecekleri sandıklara kolaylıkla ulaştılar.

Yaşlı seçmenlerin büyük kısmının okulların giriş ve alt katlarındaki sandıklarda oy kullanmaları sağlandı. - BURSA