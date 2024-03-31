Üye Girişi
Haberler

Bursa'da yaşlı seçmenlerin oyları hızlı bir şekilde kullanıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Osmangazi, Mollagürani, Aladdin Bey, Pınarbaşı, Alacahırka, Kavaklı Mahallesi sakinleri, sandıkların açılması ile ilk dakikalarda oylarını kullandılar. Tecrübeli olan 50 yaş üstü seçmenlerin sandıkların açılmasından hemen sonra gelip, fazla beklemeden oylarını vermeleri dikkat çekti. Okullarda yaşlılar için, engelli asansörleri seferber edildi. 70-90 yaş grubu seçmenler asansörler ile oy verecekleri sandıklara kolaylıkla ulaştılar.

Yaşlı seçmenlerin büyük kısmının okulların giriş ve alt katlarındaki sandıklarda oy kullanmaları sağlandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osmangazi Bursa Yerel Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title