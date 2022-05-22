Bursa'da pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrildi - Haberler

Bursa'da pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrildi

BURSA - Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında aynı gün düzenlenen geleneksel Yeşilay Bisiklet Turuna bebeğinden gencine, kadınından erkeğine yüzlerce vatandaş katıldı.

Yeşilay Bursa Şubesi öncülüğünde gerçekleşecek tur, 15 Temmuz Demokrasi Meydanından başlayıp Hüdavendigar Kent Parkında son buldu. Kask zorunluluğunun olduğu turda, pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrildi. Bebeğinden gencine, kadınından erkeğine yüzlerce kişinin katıldığı bisiklet turu öncesi konuşan Yeşilay Bursa Şube Başkanı Av. İmren Çavuşoğlu, "Yeşilay, beş bağımlılık alanında aralıksız mücadele ediyor. Her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm insanlarımızda bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu konuda spor etkinlikleri düzenlemeye de büyük önem vererek geleneksel hale getirdik. Yeşilay Bisiklet Turu ile her yıl hep birlikte pedal çevirmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Trafiğin kısa süreliğine durdurulduğu 15 Temmuz Demokrasi Meydanından yüzlerce bisikletli sağlık için pedallara bastı.