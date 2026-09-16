Bursa’da okul servis ücretlerine yüzde 25 zam

Bursa'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okul servis ücretlerine yaklaşık yüzde 25 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte aylık servis ücretleri 3 bin 450 lira ile 6 bin 570 lira arasında değişirken, yıllık ücretler 31 bin 50 liradan başlayıp 59 bin 130 liraya kadar yükseldi.

Bursa'da yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul servis ücretlerinin yeni tarifesi belli oldu. Bursa Servis Aracı İşletmecileri ve Halk Otobüsçüleri Odası 2026-2027 Eğitim-Öğretim Dönemi Öğrenci Servis Aracı Fiyat Tarifesine göre, 0-1 kilometrenin aylık 2 bin 750 lira olan ücreti 3 bin 450 liraya, yıllık ise 24 bin 750 liradan 31 bin 50 liraya çıktı. Böylece en kısa mesafedeki servis ücretinde yaklaşık yüzde 25 oranında artış yaşandı.

Yeni tarifeye göre 0-3 kilometre arasındaki servis ücreti aylık 3 bin 770 lira, yıllık 33 bin 930 lira, 3-5 kilometre arası aylık 4 bin 200 lira, yıllık 37 bin 800 lira, 5-7 kilometre arası aylık 4 bin 630 lira, yıllık 41 bin 670 lira olarak belirlendi. 7-9 kilometre arasındaki servis ücreti aylık 4 bin 950 lira, yıllık 44 bin 550 lira olurken, 9-11 kilometrede aylık 5 bin 280 lira, yıllık 47 bin 520 lira, 11-13 kilometrede aylık 5 bin 700 lira, yıllık 51 bin 300 lira olarak açıklandı. 13-15 kilometre arasındaki servis ücreti aylık 5 bin 920 lira, yıllık 53 bin 280 lira, 15-17 kilometrede aylık 6 bin 130 lira, yıllık 55 bin 170 lira, 17-19 kilometrede aylık 6 bin 340 lira, yıllık 57 bin 60 lira oldu. En uzun mesafe olan 19-21 kilometrede ise aylık ücret 6 bin 570 lira, yıllık ücret 59 bin 130 lira olarak belirlendi. Bir önceki tarifede 19-21 kilometre için aylık 5 bin 250 lira, yıllık 47 bin 250 lira ödenirken, yeni tarifeyle birlikte aylık ücret bin 320 lira, yıllık ücret ise 11 bin 880 lira arttı.

Yeni tarifeyle birlikte rehber öğretmen bulundurulmasının mecburi olduğu servislerde de öğrenci başına aylık bin 725 lira ek ücret ödenecek.

Tarifedeki ücretler gidiş-dönüş toplamını kapsayıp ve KDV dahil olduğu, belirtilen rakamlar tavan ücret olup, şoförler bu tarifenin üzerinde bir ücret talep edemeyeceği açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı