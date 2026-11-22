Haber: Zehra Değirmenci

(BURSA) - Bursa'da iflas ettiği gerekçesiyle kapanan Özyıldız Compin Fainsa'da maaşları ve tazminat hakları ödenmeden işten çıkarıldıklarını öne süren 80 işçi, fabrika önünde eylem yaptı. İşçiler alacakları konusunda şirket yetkililerinin sorumluluk alması çağrısında bulundu.

Bursa'da Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Özyıldız Compin Fainsa fabrikasının kapatılmasıyla işsiz kalan yaklaşık 80 işçi, ödenmeyen maaş ve tazminat hakları için fabrika önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Genel müdürün istifasının ardından fabrikanın kapatıldığını belirten işçiler, arabuluculuk sürecinden de sonuç alamadıklarını ifade ederek, şirket yetkililerine ve ilgili kurumlara seslendi.

Patronların Ensesindeyiz Compin Fainsa İşçileri Dayanışma Ağı adına basın açıklamasını okuyan fabrika işçisi Sercan Karaman, 28 Eylül Pazartesi günü genel müdürün istifasının ardından, 30 Eylül Çarşamba fabrikanın kapatılmasına yönelik ani bir karar alındığını belirtti. Karaman, bu kararla birlikte fabrikada çalışan yaklaşık 80 işçinin maaş ve tazminat hakları ödenmeden işsiz bırakıldığını ifade etti.

İŞÇİLER YETKİLİLERE ULAŞAMIYOR

Yıllarca bu fabrikaya emek veren, üretim yapan, ülke ekonomisine katkı sağlayan çalışanlar olarak bugün haklarını almak için karşılarında muhatap bulamadıklarını belirten Karaman, "Alacaklarımız konusunda yetkili hiçbir kişiye ulaşamıyoruz. Başlattığımız arabuluculuk süreci de sonuçsuz kalmaktadır. Üstelik ortada alınmış bir iflas kararı bulunmamasına rağmen çalışanların, devletin ve tedarikçilerin alacaklarının ödenmemesi yönünde ciddi bir mağduriyet yaşanmaktadır. Şirket, işçi alacakları başta olmak üzere tüm borçlarını ödemek konusunda sorumluluk almalıdır" dedi.

Yaklaşık 80 işçi ve ailesinin ekonomik ve sosyal açıdan büyük mağduriyet yaşadığını ifade eden Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşsiz kalan arkadaşlarımızdan yeni bir iş bulabilenlerin sayısı bir elin parmaklarını dahi geçmeyecek kadar azdır. Bizler yalnızca işimizi değil, yıllarca verdiğimiz emeğin karşılığını da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Buradan özellikle kamuoyuna ve yetkililere sesleniyoruz. Ülkemizin kaynaklarından, iş gücünden ve üretim gücünden faydalanarak kazanç sağlayan yabancı sermayeli şirketler, işlerini bitirdiklerinde arkasında mağdur işçiler, borçlu tedarikçiler ve ödenmemiş kamu alacakları bırakarak sorumluluktan kaçamazlar. Türkiye, yabancı sermayenin kazanç elde edip sorumluluklarını yerine getirmeden terk edebileceği bir ülke olmamalıdır. Yatırım yapmak kadar, çalışanların haklarını korumak ve ekonomik sorumlulukları yerine getirmek de şirketlerin yükümlülüğüdür. Bizler ayrıcalık değil, hakkımız olanı istiyoruz"

"SADAKA DEĞİL, HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Karaman taleplerini şöyle açıkladı:

"Ödenmeyen maaşlarımız derhal ödenmelidir. Yasal kıdem ve ihbar tazminatlarımız eksiksiz verilmelidir. İşçi alacakları konusunda şirket yetkilileri sorumluluk almalıdır. Mağdur edilen çalışanların haklarının korunması için yetkili kurumlar harekete geçmelidir. Şirketin çalışanlara ve diğer alacaklılara karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi sağlanmalıdır."

Fabrikada 2 yıldır giydirme bölümünde çalışan bir kadın işçi ise, "Bana yaklaşık 9 ay önce meme kanseri konuldu ve ameliyat oldum. Işın aldığım süreçte bile saat 05.30'da ışın alıp ertesi sabah yine işe gitmeye çalıştım. Çünkü arkadaşlarıma karşı sorumluluklarım vardı. Ben pes etmedim fakat benim verdiğim emeğin karşılığını bu şekilde aldım. 'Biz kapatıyoruz' denildi ve kapatıldı. Bu kadar basit mi? Benim hakkım ve emeğim nerede? Kimseden sadaka istemiyorum, hakkımı arıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA