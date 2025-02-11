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Bursa'da Kadın Liderler Akademisi Protokolü İmzalandı

Bursa'da Kadın Liderler Akademisi Protokolü İmzalandı
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile BUİKAD arasında imzalanan protokol ile kadın liderlerin iş dünyasındaki yerini güçlendirmek amacıyla Kadın Liderler Akademisi kurulacak. Eğitim programları ile kadın yöneticilerin iş hayatındaki becerileri artırılacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından iş dünyasına kazandırılan Bursa Business School ile Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) arasında, kadın liderlerin iş dünyasındaki yerini güçlendirmek ve liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla "Kadın Liderler Akademisi" işbirliği protokolü imzalandı.

BTSO ev sahipliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yaşam boyu eğitimin iş dünyasının değişen şartlarına uyum sağlamada kritik bir rol oynadığını belirtti. Bursa Business School'un bu vizyon doğrultusunda eğitimler, çalıştaylar, forumlar ve zirvelerle iş dünyasına rehberlik ettiğini vurgulayan Başkan Burkay, BUİKAD ile gerçekleştirilen projenin de iş dünyasında kadın liderlerin varlığını güçlendirmek adına önemli bir adım olduğunu ifade etti.

"Ekonomiye güç katacak kadın liderler yetişecek"

Kadın Liderler Akademisi kapsamında dijitalleşme, yapay zeka, liderlik stratejileri, ekip yönetimi ve kriz iletişimi gibi konularda kapsamlı eğitim programları hazırlanacağını belirten İbrahim Burkay, "Bu program, kadın yöneticilerin becerilerini geliştirmelerine ve edindikleri bilgi ve deneyimlerle firmalarına, kent ve ülke ekonomisine değer katmalarına imkan sağlayacaktır. BUİKAD Başkanımız Sayın Şeyda Şençayır ve yönetimini bu değerli proje için kutluyor, işbirliğimizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Kadınların katkısıyla hedeflerimize ulaşabiliriz"

Kadınların ekonomiye katılımının sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken İbrahim Burkay, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını desteklediklerini belirtti. Karar alma mekanizmalarındaki kadın temsiliyetini artırmaya yönelik çalışmaları önemsediklerini ifade eden Burkay, "3 milyonu aşkın nüfusu ve 30 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmiyle Bursa gibi gelişmiş bir kentte, kadınların ekonomiye katkısı çok daha fazla olmalı. Kadın girişimciliğini destekleyen ve kadınların iş hayatında daha güçlü yer almasını sağlayan tüm projelere katkı sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Kadın liderler akademisi bir dönüm noktası olacak"

BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, iş birliği ve destekleri için BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'a teşekkür etti. Kadın Liderler Akademisi'nin iş dünyasındaki kadınlar için bir dönüm noktası olacağına inandığını belirten Şençayır, "Üst düzey yönetim pozisyonlarındaki kadınların sayısının artması ve iş dünyasında daha güçlü yer edinmeleri, Bursa ve ülkemiz için büyük önem taşıyor. Kadın liderlerin stratejik düşünme, ekip yönetimi, karar alma ve etkili iletişim gibi alanlarda gelişimlerini hızlandırmayı hedefleyen bu akademi, Bursa Business School'un sunduğu ekosistem ve geniş networking imkanlarıyla her geçen yıl daha da büyüyecek." dedi.

Konuşmaların ardından BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, Kadın Liderler Akademisi iş birliği protokolünü imzaladı. Programa, BTSO Meclis Üyeleri ve BUİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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