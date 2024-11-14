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Bursa'da İki Arkadaşın İlginç Takası: iPhone 13 ve Ekmek Arası Kavurma!

Bursa'da İki Arkadaşın İlginç Takası: iPhone 13 ve Ekmek Arası Kavurma!
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Bursa'da Mehmet Bozkurt ile Ertuğrul Temiz, bir motosiklet takası için iPhone 13 ve bisiklet verdikten sonra, 10 gün boyunca ekmek arası kavurma taahhüdünde bulundu. Bu sıra dışı anlaşma, ilginç pazarlıkları ve teknoloji merakını gözler önüne serdi.

Bursa'da iki arkadaş Ipone 13 ile motosikleti takas etti. Motosiklet karşılığında Ipone 13 ve bisiklet veren genç 10 gün boyunca da ekmek arası kavurma ısmarlayacak.

İznik ilçesindeki ipone motosiklet takası gündem oldu. İlçede yaşayan Mehmet Bozkurt ve Ertuğrul Temiz adlı iki arkadaş, teknolojinin geldiği noktada ilginç bir pazarlıkla dikkat çekti. Mehmet Bozkurt, arkadaşının motosikletini almak için Ip olduğu iPhone 13 ve bisikleti takas etmeyi önerdi. Ancak işin ilginç kısmı burada bitmedi. Bozkurt, bu teklife ek olarak 10 gün boyunca ekmek arası kavurma taahhüt etti.

Motosikletine karşı Iphone 13, bisiklet ve 10 gün ekmek arası kavurma teklifini kabul eden Ertuğrul Temiz, bu sıra dışı anlaşmanın ardından motosikletini arkadaşına devretti. Şahit olanların gülümsemelerine neden olan bu anlaşma, teknoloji merakının neler yaptırabileceğini gösteren ilginç bir örnek oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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