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Bursa'da Eker I Run Koşusu İçin Trafik Düzenlemeleri

Bursa'da Eker I Run Koşusu İçin Trafik Düzenlemeleri
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6 Ekim Pazar günü Bursa'da gerçekleştirilecek 'Eker I Run Koşusu' için bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, etkinliğin detaylarını ve alternatif güzergahları açıkladı.

Bursa'da 6 Ekim pazar günü koşulacak olan 'Eker I Run Koşusu' için trafiğe kapalı olacak alanlar belli oldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"6 Ekim 2024 Pazar günü 07.00-14.30 saatleri arasında Osmangazi ilçesi Uludağ Milli Parkı ve Nilüfer ilçesi Orhaneli Yolu, Lefkoşe Caddesi, Beşevler Kavşağı güzergahında 'Eker I Run Koşusu' düzenleneceği bildirilmiştir. 6 Ekim 2024 Pazar günü bu güzergahlarda saat 07.00'dan itibaren Nilüfer ilçesi Beşevler Kavşağı - Eker Meydanından başlayacak olan Eker I Run koşusu Lefkoşe Caddesi - Kent Orman Kavşağı - Misi Köy Kavşağı - Gümüştepe Misi Köyü Kavşağı - Nilüfer ilçesi Orhaneli - Keles Yolu Doğancı Jandarma Karakolu yolu Osmangazi ilçesi Uludağ Milli Parkı ve güzergahlarında, etkinlik bitinceye kadar bağlantı yolları ile cadde ve sokaklar arası araç trafiğine kapatılacaktır. Ancak Beşevler Kavşağı - Lefkoşe Caddesi - Kent Orman Kavşağı - Misi Köy Kavşağı - Gümüştepe Misi Köyü Kavşağı - Nilüfer ilçesi Orhaneli - Keles Yolu Doğancı Jandarma Karakolu yolu şehir merkezine geliş istikametindeki yol trafik dubaları ile bölünerek gidiş - geliş olarak kullanılacaktır. Araç sürücülerinin alternatif saat ve yolları kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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