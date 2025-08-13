Bursa'da Duyarlı Vatandaşın Sebze-Meyve Alışverişi Takdir Topladı

Bursa'da Duyarlı Vatandaşın Sebze-Meyve Alışverişi Takdir Topladı
Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçilik yapan Serkan Karatekin'in tarlasından sebze ve meyve toplayan Mehmet Özdemir, topladığı ürünlerin parasını havale ederek duyarlılığını gösterdi.

Bursa'da yoldan geçerken, tarladan topladığı sebze ve meyvelerin parasını bıraktığı notun ardından, bankadan havale eden vatandaş, büyük beğeni topladı.

Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde çiftçilik ile uğraşan Serkan Karatekin, sabah tezgahına geldiğinde gördüğü nota inanamadı. Kağıtta verilen numarayı arayan Karatekin, karşısındaki Mehmet Özdemir'in kendisi yokken bahçesine geldiğini öğrendi. Bahçesinden biber, domates, karpuz gibi sebze ve meyvelerden topladığını öğrenen Karatekin, hakkını helal edip telefonu kapatmak istedi. Ancak, Özdemir kabul etmeyeceğini ve ne kadar tutuyorsa göndermek istediğini belirtti.

Böyle duyarlı vatandaşların mutluluk verdiğini belirten Karatekin, "Düğünümüz olduğu için tezgahımızı açamadık. O esnada duyarlı vatandaşlarımızdan biri gelmiş bizim tarladan sebze ve meyve toplamış. Hakkımızı helal ettik. Ancak benden iban istedi. Ne kadar kabul etmesem de, bana belli bir miktar parayı havale etti. Böyle duyarlı vatandaşların olduğu bilmek bizi sevindirdi" dedi. - BURSA

