Bursa'da ATV Tutkunları Karda Macera Yaşadı

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Mudanya ATV Offroad Grubu, karlı hava koşullarında gerçekleştirdiği etkinlikle doğa tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. Zorlu ve keyifli bir yolculuk yapan grup, kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu zirvelere ulaşarak eğlenceli bir gün geçirdi.

Bursa'da doğa tutkunları karda ATV araçlarıyla macera yaşadı

Mudanya ATV Offroad Grubu'nun düzenlediği etkinlikte, 15 kişilik ATV tutkunu grup, Çepni zirvesine doğru karlı bir günde zorlu bir yolculuğa çıktı.

Mudanya merkezde toplanan grup, kar kalınlığının yer yer 40 santimetreyi bulduğu Çepni Mahallesi tepelerine doğru yola koyuldu. ATV tutkunları, Işıklı Mahallesi'ni geçtikten sonra zorlu ve karla kaplı Çepni kırsal mahalle tepelerine ulaştı.

Aşırı kar yağışının tadını çıkaran grup, hem karla hem soğukla, fakat zevkli bir ortamda yollarına devam etti. Etkinlik, grubun yoğun kar yağışı altında zor anlar yaşamasına sahne oldu. Karın lapa lapa yağması ve görüş mesafesinin yer yer 2 metreye kadar düştüğü sis, ortama ayrı bir keyif ve adrenalin kattı.

Saatler süren yolculuk sonrası soğuğa karşı direnci düşen grup mola verip ateş yaktı. Zaman zaman ıslanan çorap ve eldivenlerini ATV egzozundan çıkan sıcaklıkla ısıtmaya çalıştılar. Dönüş yolunda Çepni Mahallesi hizmet binasında da ikinci mola veren grup, içeride yanan döküm sobanın etrafında ısınarak sıcak çaylarını yudumladı ve mahalle sakinleriyle keyifli ve samimi bir sohbetin ardından Mudanya'ya doğru yola koyuldu.

Organizatör Seçkin Akpınar, grup üye sayısının 30 kişiye ulaştığını ve bu sayının her geçen gün arttığını belirtti. Gençlerin bu spora olan ilgisinin yüksek olduğunu ve her gittikleri yerde meraklıların sorularını yanıtlayan grup üyeleri, ATV off-road sporu sayesinde kısa sürede samimi bir iletişim kurduklarını ifade ettiler. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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