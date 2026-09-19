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Bursa'da Atış Yapı mağdurları satış ve hisse devirlerinin araştırılmasını istedi

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Bursa'da Atış Yapı mağdurları satış ve hisse devirlerinin araştırılmasını istedi
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Bursa'da Atış Yapı mağdurları, konut projelerindeki satış ve hisse devirleriyle ilgili iddiaların araştırılmasını istedi. Mağdurlar, konut piyasasında 2 yıldır hanelerinde huzur kalmadığını belirterek satış yetkisine dair kamuoyuna açıklama yapılıp yapılmadığını sordu.

Bursa'da Atış Yapı mağdurları, yaşadıkları sorunlara dikkat çekerek, konut projelerindeki satış ve hisse devirleriyle ilgili iddiaların araştırılmasını istedi.

Atış Yapı mağdurları, şirketlerin geçmişte birlikte hareket ettiği dönemlerin ardından bugün gelinen noktada hak sahipleriyle şirketler arasında bir belirsizlik oluştuğunu savunarak, "Bir zamanlar bayrakları birlikte dalgalanan bu devasa şirketlere birer birer yüce devletimiz hesap soruyor. Ancak bizler bu hengamede ortada kaldık, sesimizi duyuramadık" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, yaşanan sürecin yalnızca ekonomik değil, vatandaşların yaşamlarını da etkilediği öne sürülerek, "Vatandaşa zararları sadece finansal piyasalarda olmadı, burada konut piyasasında da 2 yıldır hanelerimizde huzur kalmadı" denildi.

Açıklamada "Bir zamanlar Atış Yapı şantiyesi olan, kendi ruhsatıyla da yıktığı arkamızdaki arsanın, yani hisseleri yangından mal kaçırır gibi sürekli elden ele devredilip bizler yani hak sahipleriyle arasına perdeleme yapılmakta" ifadelerine yer verildi.

"Satış yetkisine ilişkin kamuoyu bilgilendirildi mi?"

Atış Yapı'nın konkordato sürecine kadar bazı projelerde milyon dolarlık satışlar yapıldığı yönünde duyumlar aldıklarını belirterek, bu satışlarla ilgili noter ihtarnamesi gönderilip gönderilmediğinin araştırılması isteyen mağdurlar, "Satış yetkisine dair kamuoyuna detaylı bir bilgilendirme açıklaması yapıldı mı? Yoksa KAP'larla insanlar mağduriyete mi sürüklendi?" sorularını yöneltti.

Mağdurlar ayrıca, hukuksuz olduğunu düşündükleri satışlarla ilgili yetkililere ihbarda bulunulup bulunulmadığının ve söz konusu satışların durdurulması amacıyla hukuki yollara başvurulup başvurulmadığının açıklanmasını talep etti. Mağdurlar, yetkililerden para transferleri ve hisse devirleri ile yaşanan sürecin tüm yönleriyle araştırılmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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