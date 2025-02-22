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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, 2025'teki Mücadele Hedeflerini Açıkladı

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, 2025'teki Mücadele Hedeflerini Açıkladı
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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamu çalışanları için önemli başlıkları dile getirerek, 2025 yılında da mücadelelerinin süreceğini belirtti. Öne çıkan konular arasında 3600 ek gösterge, Kamu Görevlileri Yasası'nın revizyonu ve işçi-memur maaşları arasındaki farklar bulunuyor.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamu çalışanları açısından önemli konu başlıkları olduğunu, 2025 yılında da mücadelelerinin süreceğini söyledi.

Büro Memur-Sen Konya 1 No'lu Şubenin 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Konya Defterdarlığı Konferans Salonunda düzenlenen genel kurula katılan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 2025 yılında da mücadelelerinin süreceğini belirterek, "Önemli konu başlıklarımız var. Kamu çalışanları açısından önemli konu başlıkları var. Bunlardan bir tanesi yarım kalan 1. dereceye gelmiş kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi. Bir tanesi 2013 yılında çıkarılmış 6666 Kanun Hükmünde Kararname'nin bugün bürokrasi ve siyasetin şikayet ettiği kararnamenin revize edilmesi. Yardımcı hizmetler sınıfı bir defaya mahsus kamuda çalışan gelir idaresi hizmetleri sınıfına geçirilmesi ve yardım hizmetleri sınıfının artık işçi sınıfında olması, kamuda uzmanlaşma, Gelir İdaresi Başkanlığında bunu başardık. Gelir uzmanı kadroları oluşturuldu. Diğer kurumlarda da uzmanlaşma yoluna gidilmeli. Artık şef, şube müdürü gibi 3-4 basamaktan oluşan kamuda bir düzenleme değil, artık uzmanlaşma yolu açılarak daha hızlı işleyen bir kamunun yolu bu anlamda açılmalı. İşçi, memur maaşları arasındaki fark memurların aleyhine bozulmuş durumda. Bununla ilgili olarak da 2025 yılı içerisinde gündeme taşımaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Kira yardımı, yemek yardımı yine işleyeceğimiz konular içerisinde. Mülakatların kaldırılması, emekli maaşları, banka promosyonları ve son olarak da 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Yasasının revize edilmesi 2025 yılında Büro Memur-Sen olarak bizim mücadele edeceğimiz konu başlıkları olarak sıralayabiliriz" dedi.

Konuşmaların ardından Büro Memur-Sen Konya 1 No'lu Şube Başkanı Murat Koçyiğit'in tek aday olduğu genel kurulda oy verme işlemine geçildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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