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Burhaniyeli hayırsever köyüne AŞ evi yaptırıyor

Yerel Haberler

Burhaniyeli hayırsever köyüne AŞ evi yaptırıyor

Burhaniye ilçesinde, kırsal Kuyumcu Mahallesinde aşevi yapılması için protokol imzaları atıldı.

Burhaniye ilçesinde, kırsal Kuyumcu Mahallesinde aşevi yapılması için protokol imzaları atıldı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler Kuyumcu mahallesine aşevi yapılması için bağışçı Kamil Daş ile protokol imzaladı.

Yaklaşık bin 100 m2 alan üzerine yapılacak aşevinin ismi de Protokole göre "Burhaniye Belediyesi Kamil Daş Aşevi" olarak belirlendi. Geçen ay alınan meclis kararıyla birlikte bağışçının aşevi için bağışta bulunmasının sonrasında Burhaniye Belediyesinde karşılıklı protokoller imzalandı. Aşevi binasının yanı sıra 2 adet fırın açık oturma alanları ve çevre düzenlemesiyle birlikte modern bir bina görünümünde olacak aşevinin önümüzdeki ay yapımına başlanarak yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Kuyumcu Mahallesi muhtarı Tahsin Özdemir'inde bulunduğu protokol imza töreni sonrası konuşan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Kuyumcu mahallemize bağışçımız Kamil Daş ile birlikte böyle güzel bir projeyi kazandırmaktan çok mutluyuz. Sayın Daş'a önce Kuyumcu mahallesi, sonra Burhaniyeliler olarak teşekkür ediyorum" dedi - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Burhaniye Belediyesi Ali Kemal Deveciler Yerel Haberler

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