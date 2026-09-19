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Burhaniye Karma Sanayi Sitesi projesine maddi destek ve kaynak sağlanacağı bildirildi

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Burhaniye Karma Sanayi Sitesi projesine maddi destek ve kaynak sağlanacağı bildirildi
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Burhaniye Ticaret Odası ve Karma Sanayi Sitesi Kooperatifi başkanları, Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile görüşerek projenin ihaleye çıkarılması için maddi destek ve kaynak sağlanacağını öğrendi. Projenin ilçenin sanayi, üretim ve istihdamına katkı sağlayacağı belirtildi.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol ve Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erhan İnam, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile yaptıkları görüşmede, "Karma Sanayi Sitesi" projesinin ihaleye çıkarılması için gerekli maddi destek ve kaynağın sağlanacağı bilgisini aldıklarını açıkladı.

Burhaniye Ticaret Odası'nın projeleri arasında yer alan Karma Sanayi Sitesi'ne ilişkin Ankara'da temaslarda bulunuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile yapılan görüşmeye, Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol ve Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erhan İnam katıldı.

Görüşmede, Karma Sanayi Sitesi'nin en kısa sürede ihaleye çıkarılabilmesi için gerekli maddi destek ve kaynak konusu ele alındı.

Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol, projenin ilçenin sanayi, üretim ve istihdamına katkı sağlayacağını belirterek, "Burhaniye'mizin geleceğine değer katacak bu önemli projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Odamızın projelerini hayata geçirmek için çalışıyor, Burhaniye'nin geleceğine yatırım yapıyoruz" dedi.

Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erhan İnam ise şunları söyledi:

"Projemizin bir an önce ihaleye çıkarılabilmesi için gerekli maddi destek ve kaynak konusunda Sayın Bakan Yardımcımızdan önemli bir müjde aldık. Bu gelişme Burhaniye'miz adına bizleri son derece mutlu etti. Projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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