Küçükbaş hayvanlara aşılama yapıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hayvancılığın sürdürülebilirliği ve hayvan sağlığının korunması amacıyla yürütülen 2026 yılı küçükbaş hayvan aşılama ve küpeleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler, Madra Dağı eteklerindeki yaylalara çıkarak zorlu şartlarda aşılama mesaisi yürütüyor.

Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Balıkesir'de, kırsal mahallelerdeki hayvan sağlığı taramaları aralıksız sürdürülüyor. Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, "2026 Yılı Küçükbaş Hayvan Aşılama ve Küpeleme Programı" kapsamında ilçe genelindeki tüm sürüleri güvence altına almak için yoğun bir saha çalışması başlattı. Teknik personeller ve veteriner hekimler, üreticilerin yaz aylarını geçirdiği yüksek rakımlı yaylalara kadar giderek her bir hayvanı tek tek muayene edip aşılıyor.

Zorlu coğrafyada tam koruma

İlçe müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerin son durağı, ilçenin en uzak noktalarından biri olan Karadere Mahallesi sınırları içindeki, Madra Dağı eteklerinde yer alan Tilkicik Yaylası oldu. Coğrafi şartların zorluğuna rağmen yaylaya ulaşan ekipler; küçükbaş hayvanların sağlığını tehdit eden ve ciddi ekonomik kayıplara yol açabilen koyun-keçi vebası (PPR), brucella ve çiçek hastalıklarına karşı koruyucu aşı uygulaması gerçekleştirdi.

Kayıt dışılığın önüne geçiliyor

Ekipler, aşılama çalışmalarının yanı sıra doğumu gerçekleşen yeni kuzular ve oğlaklar için de küpeleme işlemi yürüttü. Yeni doğan hayvanlar sisteme entegre edilerek kayıt altına alındı ve işletme bilgileri güncellendi. Yaylada üreticilerle bir araya gelen veteriner hekimler, hayvan hastalıklarıyla mücadelede aşılama takvimine uymanın hayati önem taşıdığını hatırlatarak yetiştiricilere bereketli bir sezon diledi. İlçe genelinde hayvan sağlığı ve refahını artırmaya yönelik bu saha taramalarının, belirlenen program dahilinde tüm yayla ve kırsal mahallelerde sürdürüleceği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı